Lola Marsh im Knust: Alles begann mit Dolly Partons Hit …

43 Millionen, 34 Millionen … Die Spotify-Streams der Songs „Only For A Moment“ und „Wishing Girl“ von Lola Marsh sind echte Hausnummern – und die Liste geht auch so weiter. Das Duo aus Tel Aviv kommt kommenden Dienstag ins Knust, um diese Hits auch live zu spielen!

Die erste Begegnung von Sängerin Yael Shoshana Cohen und ihrem Bandkollegen Gil Landau fand unverhofft auf einer Party statt. Er klimperte auf der Gitarre, sie fühlte es – und auf einmal performten die beiden an diesem Abend zusammen den Dolly-Parton-Hit „Jolene“. Ihre Band war geboren und die Chemie stimmt bis heute: Yeals crispy Stimme, die dennoch süß daherkommt, harmoniert perfekt mit Gils frisch-beschwingten und gut gelaunten Instrumentals. Erst konnte man die beiden komplett unter Folk-Pop verbuchen, auf ihrem aktuellen Album „Shot Shot Cherry“ gibt es auch immer wieder tanzbare Disco-Einflüsse.

Und woher kommen nun die ganzen Streams? „Wishing Girl“ lief in Werbespots gleich zweier großer Marken – und ihre Version von „Something Stupid“ (noch ein Cover, diesmal von Frank und Nancy Sinatra) war Teil des Soundtracks von „Better Call Saul“. Was Party-Geklimper so alles erreichen kann …

Knust: 28.3., 20 Uhr, Tickets ab 28,30 Euro hier

