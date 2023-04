La Dispute im ausverkauften Uebel & Gefährlich: Mit dieser Band muss man einfach weinen

„I think, I saw you in my sleep, darling …“: Wenn Jordan Dreyer von der Post-Hardcore-Band La Dispute im Song „Such Small Hands“ diese Worte leidend, schreiend, fast weinend und völlig verzweifelt herausdrückt, kann man einfach nicht anders, als ihm zuzuhören.

Seitdem die Band, die aus Great Rapids (Michigan) stammt, im Jahr 2008 ihr Debütalbum „Somewhere At The Bottom Of The River Between Vega And Altair“ mit besagtem Song drauf veröffentlicht hat, hat sie sich mehr und mehr zum Vorreiter von Post-Hardcore manifestiert. Der Nachfolger „Wildlife“ (2011) gilt sogar als echter Meilenstein des Genres.

Natürlich ist das alles keine leichte Kost: La Dispute stellen das Leid der Menschen schonungslos in ihren teilweise wie Spoken Word vorgetragenen Texten dar. Durch den Genre-Mix aus Blues-, Post-Rock-, Screamo-, Shoegaze- und eben Hardcore-Einflüssen mutiert ihre Musik damit zu Katharsis und Therapiestunde zugleich. Weinen ist auf La Disputes Konzerten definitiv erlaubt – danach geht man gereinigt und völlig fertig nach Haus. Im Uebel & Gefährlich werden La Dispute bald eine Show mit Fokus auf ihr Meilenstein-Album spielen.

Uebel & Gefährlich: 28.4., 20 Uhr (ausverkauft)

