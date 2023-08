Konzertreihe „Draußen im Grünen“: Heute geht’s im Musikpavillon los

Zugegeben, das fiese Schietwetter lässt einen nicht gerade in Begeisterungsstürme ausbrechen, wenn es heißt, „Draußen im Grünen“ zu sein. Aber die gleichnamige Open-Air-Konzertreihe in Planten un Blomen ist so toll, dass sich waschechte Hamburger Musikfans doch von ein paar Tropfen Regen nicht abschrecken lassen! Von heute an bis zum 1. September treten verschiedene Künstler:innen im idyllisch gelegenen Musikpavillon auf – mit dabei sind einige Hochkaräter!

So geben sich zum Beispiel die Schweizer Echo- und Comet-gekrönte Soul- und Popsängerin Stefanie Heinzmann und die bekannte Popband Juli die Ehre. Das Konzert für Stefanie Heinzmann am 10. August ist zwar schon ausverkauft, aber für den Gig von Juli am 16. August gibt es noch Tickets. Erfolge feierten die Gießener um Frontfrau Eva Briegel mit „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“. Nach einer Auszeit sind sie nun mit neuem Album im Gepäck zurück auf den Bühnen der Republik. Bleibt zu hoffen, dass ihr Tourtitel „Der Sommer ist vorbei“ kein schlechtes Omen ist.

Schöne Open-Air-Location direkt in Planten un Blomen: Ausgestattet mit der richtigen Kleidung trotzt das Hamburger Publikum doch jedem Wetter, oder? Foto: Karina Kortlüke

Den Auftakt zu „Draußen im Grünen“ gibt heute Biig Piig. Mit ihrem gehauchten Soulgesang, unterlegt mit poppigen Dance-Beats, erzählt sie Alltagsgeschichten, mixt aber auch gerne mal Funk und R’n’B mit rein. Mit ihrer lässig-verrückten und sympathischen Art verzaubert sie regelmäßig ihr Publikum – bestimmt auch das in Planten un Blomen.

Ebenfalls Publikumslieblinge sind Tonbandgerät. Die ehemalige Schülerband ist mittlerweile erwachsen geworden, spielte schon auf dem „Hurricane“-Festival, in den USA und in der Elbphilharmonie. Für ihr Konzert am 11. August gibt es noch Tickets.

Zwischen Klassik und Electro fühlen sich die Symphoniacs zu Hause. Mit ihrer einzigartigen Verschmelzung adaptieren sie Hits etwa von Daft Punk, Coldplay und Calvin Harris und interpretieren diese auf klassischen Instrumenten (18.8.).

Er war schon bei „Sing meinen Song“ und „The Masked Singer“ dabei und ist für seine authentischen und gefühlvollen Texte und Melodien bekannt: Gregor Meyle kommt am 26. August auf die Bühne des Musikpavillons.

Weitere Highlights: Max Grubers alias Drangsals Buch-Lesung (ja, die gibt es auch bei „Draußen im Grünen“!) zu „Doch“ (8.8.), Popstar Lina (12.8., siehe Ticketverlosung!), die schwedischen Indie-Darlings Friska Viljor (24.8.), Megaloh (25.8.) und viele mehr. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen gibt es noch „Umsonst & draußen im Grünen“. Dort werden etwa am 2. und 3. September die „Jazz Open Hamburg“ gefeiert – mit verschiedenen Jazzkombos und kostenlosem Eintritt.

„Draußen im Grünen“: Musikpavillon Planten un Blomen, ab heute bis 1.9., komplettes Programm und alle Tickets unter draussenimgruenen.de

Jetzt Tickets für Lina gewinnen!

Für das Konzert von Popstar Lina am 12. August bei „Draußen im Grünen“ verlosen wir 3×2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „Lina“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wo findet „Draußen im Grünen“ statt? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 9.8., 12 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb