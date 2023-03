Kim Churchill im Nochtspeicher: Diesen Straßenmusiker darf man nicht verpassen!

Blondes, lockiges Haar, Sommersprossen, braun gebrannt, barfuß, Knitter-Look, als wäre er gerade in seinem VW-Bus, der auf dem Strand-Parkplatz steht, aufgewacht? Ganz genau, Kim Churchill ist der Surfer-Typ schlechthin – und das Surfer-Paradies Australien ist auch seine Heimat. Kommenden Montag macht er im Nochtspeicher Halt, um mit seinem Folk die Strand-Sehnsucht ordentlich zu schüren.

Der Singer/Songwriter Kim Churchill lebt tatsächlich seit Jahren in seinem Bus und reist herum. Musik macht er schon seit seiner Kindheit: Gitarre, Mundharmonika, Tamburin, Standschlagzeug und seine Stimme – mehr braucht er nicht für seine nach Freiheit strebende Musik, die folkig-bluesig-rockig irgendwo zwischen Fleet Foxes, Mumford & Sons und Jack Johnson anzusiedeln ist.

2009 gewann er den australischen Straßenmusiker-Wettbewerb in Byron Bay und wurde zum „National Youth Folk Artist of the Year“ gekührt. Seitdem ist er erfolgreich unterwegs und war auch schon mehrfach für den australischen Grammy „APRA“ nominiert. Am Montag (3.4.) steht er dann barfuß im Nochtspeicher!

Nochtspeicher: 3.4., 20 Uhr, 26 Euro

Für das Konzert von Kim Churchill Tickets gewinnen!

Für das Konzert von Kim Churchill im Nochtspeicher verlosen wir 2 x 2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Kim Churchill“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Woher kommt er? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 3.4., 12 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert.

www.mopo.de/gewinnspiel-agb