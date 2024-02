K-Pop-Kreisch! The Rose kommen in die Sporthalle!

Angefangen haben Dojoon und Jaehyeong aus Korea als Straßenmusiker, später gründeten sie ihre erste Indierock-Band. Durchs Dach gingen sie schließlich zu viert als The Rose – mit einem Mix aus K-Pop-Euphorie und hymnischem Britpop.

„Sorry“, so lautet der Titel der Debütsingle von The Rose, erschienen im August 2017, dabei gab es doch nicht den geringsten Grund, sich zu entschuldigen, im Gegenteil! Der „Rolling Stone“ trug das Quartett sofort auf Händen. Von einer „fantastischen Einführung in den Softrock-Vibe der Band“ war da die Rede, keine drei Monate später legten sie bereits mit einer zweiten Single nach.

The Rose und Woosung: Am 3. März in der Hamburger Sporthalle

Seitdem haben sich Sänger und Gitarrist Woosung, Sänger/Multi-Instrumentalist Dojoon, Bassist Jaehyeong und Schlagzeuger Hajoon kontinuierlich gesteigert, ihr Publikum sukzessive vergrößert. Sogar eine Bandpause haben sie hinter sich gebracht, ohne größeren Schaden zu nehmen, was ihre Popularität betrifft.

2022 meldeten sie sich im Rahmen einer Show von Woosung zurück, der in der Zwischenzeit auch als Solist Erfolge feierte. Zurück im Bandstatus veröffentlichten The Rose mit „Heal“ ihr erstes Album, eine Tour vor teilweise mehr als 90.000 Zuschauern folgte. Mit „Dual“ liegt mittlerweile der zweite Longplayer vor, zum ersten Mal knackten sie die Top 100 der US-Billboard-Charts.

Was ihren Sound anno 2024 angeht, haben sie den zuletzt noch einmal strammer gezogen, weg vom K-Pop hin zur großen Hymne, zuweilen klingt das wie eine angeraute Version von Embrace, mit großen Melodien und hohem Schmachtfaktor.

Sporthalle: 3.3., 20 Uhr, 80,95 Euro