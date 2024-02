Jetzt wird der Turbo angeworfen: Die norwegische Band Lüt rockt die Nochtwache

Die großartigen Lüt aus Norwegen agieren ähnlich druckvoll wie ihre Kollegen Kvelertak, sind hitgespickt wie Turbonegro und vermengen Punk mit Metal zu einem fulminanten Gebräu. Eigentlich hätte die Band schon im November nach Hamburg auftreten sollen – jetzt kommt sie wirklich: am 12. März in die Nochtwache.

„Klassenfahrt-Metal“, so nannten wir den Sound der juvenilen Gang im Zuge der 2022er „Weltturbojugendtage“, als Lüt zuletzt in Hamburg spielten, und tatsächlich: Die Songs der 2014 gegründeten Band aus Tromsø verfügen über eine schwer in Worte zu fassende Extraportion an Aufbruchstimmung, ein Freidrehen im Hier und Jetzt, im Scheitelpunkt der Ekstase, die Chöre in ihren unwiderstehlichen Refrains von einer fast naiven Frische geprägt, als hätte man Gotthilf Fischer mit Turbonegros Hank von Helvete gekreuzt.

Verschobenes Konzert: Lüt sollten schon im November 2023 spielen

Mit „Pandion“ (2017) und „Mersmak“ (2021) sind bislang zwei Alben erschienen, im Vorjahr spielten die Norweger auf Einladung der Ärzte drei umjubelte Open-Air-Shows im Vorprogramm von BelaFarinRod. Vom Selbstverständnis her eigentlich eine Punkband, fanden ihre Songs von Anfang an auch in der Metal-Community großen Anklang.

Kein Wunder, klingen die Screamo-Vocals von Sänger Markus Danjord doch eher nach Kvelertak als nach Gluecifer. Und doch nährt man sich aus derselben Quelle: Straighte Beats, feiste Gitarrenarbeit, Riffs zwischen Oldschool-Hardrock und der Klasse von 1977, Refrains, bei denen sich die Fäuste gen Himmel recken. Metal ja, aber fern von gängigen Szenecodes, Posen und Klischees.

Zuletzt mussten Lüt einen personellen Abgang verschmerzen: Ebenjener Markus Danjord entschied sich, die Band zu verlassen, um sich auf seinen beruflichen Werdegang zu konzentrieren. Mit Gitarrist Mads Ystmark wurde der Posten adäquat besetzt, ein neues Album ist in Arbeit. Da geht also auch weiterhin einiges im Hause Lüt. Hamburg darf sich auf einen exquisiten Abriss freuen.

Nochtwache: 12.3., 20.30 Uhr, 22,70 Euro

