Jack & Cat & Ben – und volle Ladung Ska: Das sind die kommenden Shows im Stadtpark

Nun müssen die Stühle aus dem Stadtpark aber wieder herausgeräumt werden! Konnten die Konzerte von The Dire Straits Experience und Mike + The Mechanics noch im Sitzen genossen werden, wird bei den spanischen Ska-Punk-Legenden Ska-P ordentlich getanzt (10.6., 19 Uhr, 69 Euro).

Bei Jack Johnson (11.6., 18.45 Uhr, ausverkauft) wird es dann wieder um einiges ruhiger. Keiner prägte den Surf-Sound wohl so wie dieser hawaiianische Singer/Songwriter.

Auch der große Cat Stevens gibt sich im Stadtpark die Ehre. Foto: Semmel Concerts

Und wo wir schon bei legendären Singer/Songwritern sind: Am 15. Juni gibt sich ein wahres Prachtexemplar im Stadtpark die Ehre – Cat Stevens alias Yusuf (19.30 Uhr, 115 Euro)! Absolut passend wird er einen Tag drauf sein neues Album „King Of A Land“ veröffentlichen. Das wird also Release-Party und Hit-Dropping von „Wild World“, „Father And Son“, „The Wind“ & Co. in einem.

Und schlagerig-zuckrig kann der Stadtpark auch: Ben Zucker lädt am 16. Juni zur „geilen Zeit“ (19.30 Uhr, 65 Euro). FRED

Alle Konzerte/Tickets unter stadtparkopenair.de!

