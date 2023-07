Hamburg-Konzerte: So kompliziert läuft der Ticket-Vorverkauf bei Taylor Swift

Bei Superstar Taylor Swift (33) läuft alles so, wie es laufen soll: Sie hat gerade ihr neues Album „Speak Now (Taylor‘s Version)“ veröffentlicht und tourt mit ihrer ausverkauften „Eras“-Tour aktuell durch die USA. Am 23. und 24. Juli 2024 wird ihr Weg auch ins Hamburger Volksparkstadion führen. Hier gibt‘s alle Infos – zur neuen Platte und zum Ticket-Vorverkauf, der morgen (12.7.) in Windeseile über die Bildschirme flimmern wird!

Die Künstlerin ist wegen „Speak Now (Taylor‘s Version)“, das vergangenen Freitag erschienen ist, mit Nostalgie und Dankbarkeit erfüllt: „Es ist hier. Es gehört euch, es gehört mir, es gehört uns“, schrieb sie auf Instagram. „Es ist ein Album, das ich allein geschrieben habe, über die Launen, Fantasien, Herzschmerzen, Dramen und Tragödien, die ich als junge Frau zwischen 18 und 20 erlebt habe.“ Die Platte enthält 22 Lieder, darunter Songs des alten Albums aus dem Jahr 2010 wie „Mine“, „Mean“ und „Back To December“, aber auch sechs zuvor unveröffentlichte Lieder. Dafür habe sie Künstler:innen, die sie damals beeinflussten, gebeten, mit ihr zu singen. Für „Electric Touch“ hat sie sich etwa mit der Rockband Fall Out Boy zusammengetan, in „Castles Crumbling“ singt sie mit Hayley Williams von Paramore (die auch Support in Hamburg sein werden). Wegen eines Streits mit ihrem ehemaligen Label spielte Swift ihre alten Alben noch einmal ein, sodass sie über die Rechte wieder frei verfügen kann.

Taylor Swift: Beim Ticket-Vorverkauf muss man großes Glück haben

Was die Tickets für die Konzerte am 23. und 24. Juli 2024 im Volkspark betrifft, so ist die Lage doch etwas verzwickt, denn natürlich ist die Nachfrage viiiel höher als das Angebot. Alle, die sich nicht vorab für den Ticket-Vorverkauf per Mail registriert haben, gehen leer aus, denn die Frist dafür ist längst abgelaufen.

Alle Registrierten wiederum bekamen die Tage zwei unterschiedliche Emails – mit weiteren Instruktionen oder einer Nachricht über eine Warteliste. Auch die Leute auf der Warteliste haben keine guten Chancen mehr, sie können lediglich nachrücken.

Aber dann gibt es noch die Glücklichen: Sie können es am Mittwoch (12.7.) beim Vorverkauf versuchen. Sie alle bekommen heute (11.7.) am frühen Abend eine weitere Mail mit einem einmaligen Zugangscode und -link. Morgen ab Punkt 11 Uhr (nicht wie zunächst kommuniziert um 10 Uhr!) kann man dann auf den Link klicken, den Zugangscode eintragen und maximal vier Tickets pro Person erwerben. Aber auch hier gilt: First come, first serve. Deswegen schnell sein, Zahlungsinfos bereithalten und das Browser-Fenster auf keinen Fall doppelt öffnen. Ganz wichtig: Der Zugangscode ist noch keine Garantie für ein Ticket! Die Ticketpreise sind übrigens noch nicht bekannt.

Das ist alles kompliziert, mühselig, wahrscheinlich teuer und – für Riesen-Fans – leider auch ärgerlich. Aber so ist es nun mal bei einem Superstar wie Taylor Swift. ANI/FRED