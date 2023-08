Für immer alles auf Rausch: Feine Sahne spielen Open-Air am Großmarkt

„Alles auf Rausch“: Das ist nicht nur ein Lied der Meck-Pommer Polit-Punker Feine Sahne Fischfilet, sondern war, ist und bleibt auch wohl für immer ihr Motto. Auch wenn sie stetig irgendwie versuchen, es ruhiger anzugehen, so richtig klappt das nie. Deswegen spielt die Band um Sänger Monchi auch morgen (18.8.) ihr großes Open-Air „Komm mit aufs Boot!“ am Großmarkt – es gibt noch Tickets.

Wenn man sich durch das Instagram-Profil der Band scrollt, dann sieht man so viel: Ihre Garagen-Tour durch kleine Orte, für die sich Fans bewerben konnten. Den Glücklichen, die ausgewählt wurden, bereitete die Band für immer unvergessliche Abende. Sie spielten auch umsonst in Sonneberg – in dem thüringischen Landkreis hatte die AfD nach der Wahl das Landrats-Amt bekommen. Auch schon immer fest verankert in der Band: Klare Kante gegen Rechts. Außerdem engagiert sich die Band auch stetig für Seenotrettung, sammelt Spenden oder schreibt ganze Songs über die Thematik: „Wenn wir uns sehen“ auf dem neuen Album „Alles glänzt“ handelt davon. Apropos neue Platte: Ja, die haben sie auch noch im Mai herausgebracht – Songs wie „Kiddies im Block“ über das Erwachsenwerden in schwierigeren Verhältnissen oder „Diese eine Liebe“ über Monchis besondere Beziehung zu seinen Großeltern zeugen davon, dass die Band immer noch ganz viel Gutes und Wichtiges zu erzählen hat.

Neben den ganzen großen Open-Airs, die die Band gerade in ganz Deutschland spielt (etwa in der Berliner Wuhlheide, wow!), organisiert sie natürlich wie jedes Jahr ihr ganz eigenes Festival in der eigenen Heimat. Bei „Wasted in Jarmen“ werden am 8. und 9. September sie selbst, aber auch die Broilers und viele weitere Acts spielen.

Und dann sind da ja noch die Solo-Aktivitäten von Sänger Monchi. Sein Buch „Niemals satt: Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“ über den Kampf mit sich selbst war ein Bestseller, den er mit einer erfolgreichen Lesetour krönte. Gleichzeitig musste er sich mit anonymen Vorwürfen sexualisierter Gewalt auseinandersetzen – die sich aber nie bestätigten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRmVpbmUgU2FobmUgRmlzY2hmaWxldCAtIERpZXNlIGVpbmUgTGllYmUgKExpdmUgYmVpICZxdW90O0luYXMgTmFjaHQmcXVvdDspIDEwLjA4LjIwMjMiIHdpZHRoPSI4ODAiIGhlaWdodD0iNDk1IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUtbm9jb29raWUuY29tL2VtYmVkL0kwcTBFcTVHNzJNP2ZlYXR1cmU9b2VtYmVkIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3c9ImFjY2VsZXJvbWV0ZXI7IGF1dG9wbGF5OyBjbGlwYm9hcmQtd3JpdGU7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYTsgZ3lyb3Njb3BlOyBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmU7IHdlYi1zaGFyZSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==

Zur Vorbereitung auf das Open-Air morgen in Hamburg spielte die Band auch schon vergangene Woche bei „Inas Nacht“ im Schellfischposten. Ganz so „kneipig“-gemütlich wird es auf dem Großmarkt natürlich nicht zugehen. Wenn man schon mal auf einer „Feine Sahne“-Show war, weiß man, dass es Moshpits, Stagedives, Schnaps, sicher auch den ein oder anderen brennenden Bengalo und sonstige Live-Energien geben wird. Obendrauf wird es vor Ort unterschiedliche Infostände von Initiativen geben, die der Band nahestehen – und Awareness und Sicherheit werden auch Thema sein.

Die Deutschpunk-Legenden Slime (mit neuem Sänger Tex Brasket) werden Support sein. Genauso wie die englische Schwestern-Band Maid Of Ace. Foto: Slime

Die beiden Voracts können sich auch absolut sehen lassen: Nachdem die US-amerikanische Punkband Anti-Flag, die eigentlich an dem Abend supporten sollte, sich von einem Moment auf den anderen aufgelöst hat, weil Vorwürfe sexueller Gewalt gegen Sänger Justin Sane im Raum stehen (das ist noch eine ganz andere Geschichte), springen für sie die Deutschpunk-Legenden Slime ein. Sie haben bewiesen, dass sie auch ohne den langjährigen Sänger Dirk Jora und mit dem neuen Frontmann Tex Brasket noch einiges zu erzählen haben. Maid Of Ace aus Südengland wiederum waren erst vor Kurzem Gast bei den „Weltturbojugendtagen“ – und kommen jetzt direkt wieder zurück nach Hamburg. Hinter ihnen stecken die vier Schwestern Alison, Anna, Abby und Amy. Das wird ein wildes Punkrock-Fest, versprochen!

„Komm mit aufs Boot!“: morgen (18.8.), Open-Air am Großmarkt, Einlass: ab 16 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr, ab 53 Euro