Für ihn wird sogar der Fernsehturm angestrahlt: Samy Deluxe feiert eigene HipHop-Blockparty

Von Tara Golle

Graffiti und Rap zwischen Containern und Fernsehturm – Samy Deluxe veranstaltete am Sonntag seine eigene Blockparty in Hamburg. Die Szene traf sich auf dem Gelände an der Lagerstraße, um den 50. Geburtstag von HipHop und Samys neues Album „Hochkultur 2“, das gerade frisch erschienen ist, zu feiern.

„Hamburg, seid ihr ready?”- so moderiert Samy Deluxe seine Blockparty an. Dabei steht er auf gestapelten Containern über der Menge, wo er eigentlich den ganzen Tag sprayt und immer wieder zum Mikro greift, um die Acts anzusagen. Auch an vielen anderen Ecken entsteht Graffiti. Die Venue gestaltet sich im Grunde selbst, während das Festival läuft. Die Stimmung ist entspannt und die Sonne scheint. Man bekommt wirklich das Gefühl einer Blockparty! Die Besucher:innen decken jedes Alter ab – vom Kleinkind bis zum Senior ist alles dabei. HipHop hat Generationen geprägt und die kommen auf einem Festival wie diesem auch zusammen.

Das macht sich auch im Line-up bemerkbar: Von Immer Ready, einer Crew aus Westberlin, über Deutschrap-Urgestein Morlockk Dilemma, bis zu R.A. The Rugged Man, einer HipHop-Legende aus den USA, sind viele Rap-Facetten vertreten. Bei ersteren entsteht sogar ein Trap-Moshpit! Der Amerikaner wiederum holt sogar seinen Sohn mit auf die Bühne, der ein super B-Boy ist!

R.A. The Rugged Man performte sogar zusammen mit seinem Sohn auf der Bühne. Foto: Sebastian Madej

Nach R.A. kommt dann der Mann auf die Bühne, auf den alle gewartet haben: Samy Deluxe spielt Songs seiner ganzen Karriere und reißt alle mit. Und viele Gäste sind auch mit dabei: Erst Chefket, dann Afrob, dann Megaloh und letztlich alle, die bereits auf der Blockparty gespielt hatten.

„Klar ist das nicht dasselbe wie eine Blockparty in den 70ern in New York, aber hier sind dafür Chefket und Megaloh einfach mit auf der Bühne. Es wird gesprayt und gebreakt. Alle sind willkommen! Auch unser Kind ist mit hier und keiner findet das komisch. Alle nehmen Rücksicht aufeinander und sind superfreundlich“, erzählt ein Besucher. Er ist seit 1999 HipHop-Fan, sagt er, und jetzt diese ganzen Künstler mit seiner Familie sehen zu können sei etwas ganz Besonderes.

Als die Veranstaltung dem Ende zugeht und Samy seine letzten Songs performt, wird sogar der Fernsehturm für ihn bestrahlt. „Blockparty Deluxe“ kann man auf dem Hamburger Wahrzeichen lesen.