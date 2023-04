Fettes Brots „bester Band-Abschied aller Zeiten“: Es geht los!

Rund drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung startet die deutsche HipHop-Erfolgsband Fettes Brot heute Abend (20 Uhr, es gibt noch ein paar Tickets!) ihre Drei-Länder-Abschiedstour mit dem Auftaktkonzert in Rostock. Und am Samstag ist schon Bremen an der Reihe – restlos ausverkauft!

Die Tournee sieht bis Mitte Juli insgesamt 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor und steht unter dem Motto “fettes brot … is history”.

Hinzu kommen zwei Heimspiele der Band in Hamburg am 1. und 2. September auf der Trabrennbahn. Die 50.000 Tickets für das „Brotstock“-Festival, wie die Band es liebevoll nennt, waren innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft. Im MOPOP-Interview verkündete die Band, dass ihre Tour und das Festival in Hamburg nicht weniger als „der beste Band-Abschied aller Zeiten“ werden soll.

Anzeige

Im August 2022 hatten die Musiker Dokter Renz (Martin Vandreier, 48), König Boris (Boris Lauterbach, 48) und Björn Beton (Björn Warns, 49) das Aus der Band zum Ende 2023 publik gemacht. Bekannt wurden die „Brote“ unter anderem mit Hits wie „Jein“, „Bettina“ und „Emanuela“, „Schwule Mädchen“ und „An Tagen wie diesen“. (FRED/DPA)