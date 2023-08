Feine Sahne Fischfilet am Großmarkt: Punkrock-Fest mit den besten Special Guests überhaupt!

Bengalos und Rauchfackeln: Als man den langen Rundweg um den Großmarkt am Freitagabend zurückgelegt hat, sieht man von der Band des Abends Feine Sahne Fischfilet bei den ersten Songs erst mal: fast nichts. Die bunte Verneblung durchs Publikum und die Musiker selbst gehört bei den Meck-Pommer Polit-Punkern zum Programm wie Pogo, Pit und Bierdusche. Und die ersten Songs „Kiddies im Block“ und „Alles auf Rausch“ reißen ordentlich rein.

„Wir haben uns so lange auf diesen Abend gefreut. Danke, dass jeder einzelne hierhergestiefelt ist“, sagt Frontmann Monchi auf dem sehr gut gefüllten Gelände. Abgesehen vom Toten-Hosen-Support 2022 war die Band zuletzt 2019 solo in der Stadt. Seine Dankbarkeit und Ungläubigkeit und wie er dafür immer wieder die Arme über dem Kopf verschränkt, sind absolut echt. Jetzt sind „Feine Sahne“ endgültig ganz oben angekommen und spielen ihre ganz eigenen, großen „Komm mit aufs Boot“-Open-Airs in ganz Deutschland.

Das ist Monchis typische Geste der ungläubigen Dankbarkeit. Foto: imago

Zwischen den Songs, die alle auch thematisch passen, macht Monchi (im herrlich norddeutschen Meck-Pommer Slang) Ansagen mit Haltung oder erzählt aus seinem Leben. Die klare Kante gegen Rechts und die große Unterstützung für die Seenotrettung sind genauso Themen wie seine Esssucht oder die exzessive Fußball-Vergangenheit mit Hansa Rostock. Und auch das Thema Sexismus negiert er nicht – als Bezug auf die anonymen Vorwürfe gegenüber ihm, die sich aber nie bestätigt haben. Auf dem Gelände ist sogar ein Awareness-Team für Sicherheit im Einsatz.

Ein Höhepunkt ist es, als Monchi seine Eltern zum Song „Niemand wie ihr“, der von ihrer bedingungslosen Liebe zu ihm handelt, auf die Bühne holt. Die beiden tanzen dazu Discofox (so süß!) und Papa verteilt (obwohl er erst eine Knie-OP hatte) noch Freigetränke in den ersten Reihen. Bessere Special Guests kann man sich nun wirklich nicht vorstellen, oder?!

Feine Sahne Fischfilet: Diese Special Guests sind wirklich ganz besonders

Vielleicht doch? Denn auch der Bürgermeister aus der Heimat Jarmen (dort findet am 8. und 9. September das eigene Festival „Wasted in Jarmen“ statt) ist dabei. Oder die Feuerwehr, die im Video zu „Wenn‘s morgen vorbei ist“ mitmacht.

Besondere Anerkennung gilt übrigens auch dem neuen Gitarristen Hauke, der wie wohl niemand anderes eine Frisbee weit in die Menge werfen kann und der trotz Pfeifferschem Drüsenfiebers auf der Bühne steht.

Nachdem sich hingehockt wurde oder zu „Wir haben immer noch uns“ besonders viele Leute auf Schultern getragen werden müssen – und ein Fan Freibier-Flaschen in die Menge schmeißen darf -, ist beim letzten Lied „Komplett im Arsch“ noch einmal pure Eskalation angesagt. Kurz vor 10 ist dann schon mit dem in den hinteren Reihen doch etwas zu leisen Open-Air (Wegen der Anwohner rundherum?) Schluss. Aber den Worten von Monchi „Das war der verf***te Wahnsinn, Aller!“, der sich dann auch noch ein Bier über den Kopf kippt, ist nichts mehr hinzuzufügen.