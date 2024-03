Feelgood-Vibes im Fokus: Sharktank kommen ins Mojo – hier gibt’s Tickets zu gewinnen

Seit einigen Jahren feilt das österreichische Trio Sharktank an seiner musikalischen Vision, einem Mix aus Pop und HipHop, sanft und melodisch einerseits, Rap-rhythmisch andererseits. Wie großartig das harmoniert, stellen Marco, Katrin und Mile jetzt in Hamburg unter Beweis.

Alles nimmt seinen Anfang, als Marco Kleebauer und Michael Lechner zusammen an Songs arbeiten. Als Rapper nennt Lechner, der seine ersten Lebensjahre in Nigeria, der Heimat seiner Mutter, verbracht hat, kurz und prägnant Mile. Kleebauer ist Indie-Fans als eine Hälfte des Duos Leyya bekannt, zudem als Produzent und Soundbastler der Austropopper von Bilderbuch.

Das Trio kommt aus Österreich – und wird international gefeiert

Doch wie es manchmal so ist, wenn man im Studio gemeinsam an Ideen bastelt, bekommen die Dinge eine ganz neue Dynamik. Kleebauer fühlt, dass dem vielversprechenden Material eine ganz bestimmte Ebene fehlt, eine Klangfarbe, ein stilistischer Aspekt.

Hier kommt Katrin Paucz ins Spiel, die junge Wienerin ist das fehlende Puzzleteil. Jetzt geraten die Dinge so richtig in Bewegung: Aus Miles Solo-Material wird eine Band, ein „Haifischbecken“ der Ideen. Im Lockdown 2020 stellt das Trio den Fokus scharf, entwickelt Song um Song. Die Sharktank-Debüt-Single „Washed Up“ schießt direkt auf Platz eins der FM4-Charts, im Sommer 2021 erscheint ihr erstes Album, „Get It Done“. Die Kritiken sind durchweg positiv, die Band spielt auf dem Reeperbahn-Festival, beim Eurosonic und erhält eine Nominierung beim arrivierten „Amadeus Music Award“.

Im vergangenen März veröffentlichten Sharktank bereits ihr zweites Album, der Titel: „Acting Funny“. Mit ihrem Stilmix aus melodischen Vocals und Synthiesounds, Rap, Pop und Rock bringen sie am 14. März den Mojo-Club zum Klingen.

Mojo: 14.3., 20 Uhr, 32,35 Euro

