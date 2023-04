Donots in Wilhelmsburg: Dorfpunks ohne Halbwertszeit

„Heut ist ein guter Tag“, so heißt ihr aktuelles Album. Ein beinah trotziges Statement, das in den letzten Jahren nicht ganz so einfach über die Lippen ging. Umso beruhigender, dass die Donots durchgehalten haben und jetzt zum universellen Pogo in die Hansestadt kommen.

Sie sind der SC Freiburg der deutschen Punk-Liga. Den Titel mögen die Ärzte und die Hosen unter sich ausmachen, aber ein Platz in der Champions League ist für die Donots immer drin. Und die Sympathiepunkte glühen ohnehin chronisch im roten Bereich. Drei Dekaden haben Ingo Knollmann und seine Mannen inzwischen auf dem Buckel, aus dem beschaulichen Ibbenbüren zogen sie einst in die Welt, um das Buch Punkrock zu predigen.

Ein echtes Husarenstück, dass die Donots sich dabei einige Male häuteten, ohne an Schwung zu verlieren, im Gegenteil. Sangen sie zu Beginn des Millenniums noch auf Englisch, fragten in unverschämt eingängigen Punksalven internationalen Formats etwa nach dem Verbleib der 80er Jahre („Whatever Happened To The 80s“), entschlossen sie sich vor einigen Jahren, den Langenscheidt Englisch gegen den Duden – sprich anglophile Lyrik gegen Muttersprachliches – auszutauschen.

Kein ganz leichtes Unterfangen, im Deutschpunk-Segment den richtigen Ton zu treffen, seinen eigenen Claim zwischen humoresken Anwürfen, bratzigen Stimmungsliedern und inhaltlicher Relevanz abzustecken. Doch die Donots lösten das mit Ibbenbürener Eleganz, wie auf der aktuellen Platte nachzuhören ist. „Das Album sollte schon positiv und hoffnungsvoll sein. Als klassische subkulturelle Band stehen wir natürlich aber auch immer knietief in der Realität“, so Knollmann über das erste Album seit fünf Jahren.

Bevor die Donots also im Sommer die großen Festivals beackern, laufen sie in bester Spiellaune endlich wieder in Hamburg auf – am kommenden Freitag in der Edel-Optics.de-Arena, im Vorprogramm spielen Montreal und Akne Kid Joe.

Edel-Optics.de-Arena: 28.4., 20 Uhr, ab 49 Euro hier

Jetzt Tickets und Meet & Greets mit der Band gewinnen!

Für das Konzert der Donots kommenden Freitag (28.4.) in Wilhelmsburg verlosen wir 2×2 Tickets sowie 2×2 „Heut ist DEIN guter Tag“-Pakete, die ebenfalls freien Eintritt sowie ein Meet & Greet mit der Band und die Möglichkeit, einen Song von der Bühne aus zu gucken, beinhalten. Viel Glück!

Für die Teilnahme einfach eine Mail mit dem Betreff „Donots“ an [email protected] senden und erklären, warum du unbedingt die Donots treffen musst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 27.4., 10 Uhr.

