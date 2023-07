Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen: Die machen Spaß – in jedem Alter!

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen hat kommenden Samstag etwas ganz Plietsches geplant. Sie spielt nicht einmal im Hafenklang, sondern gleich zwei Mal! Eine „All Ages“-Show am Nachmittag und am Abend dann gleich noch mal für alle, die länger wachbleiben können.

„Wir haben sogar schon Briefe von Kindern bekommen, in denen sie sich wünschen, dass wir auch mal zu einer früheren Uhrzeit spielen“, erzählt „Die Liga“-Sänger Carsten Friedrichs im MOPOP-Interview. „Wir kennen sogar eine Familie, die mit ihrem Nachwuchs mal auf einer Abend-Show war – das Kind ist dann aber nach drei Songs auf dem Arm eingeschlafen. So eine Nachmittags-Show musste jetzt also wirklich mal sein.“

Liegt ja auch irgendwie wirklich auf der Hand. Die Musik der Hamburger Band-Institution, die man vielleicht als rock‘n‘rolligen Soul mit Garage- und 60s-Einflüssen definieren kann, macht sehr gute Laune und großen Spaß. Und mit so Songtexten wie in „Ferien für immer“, „Es ist nett, nett zu sein“ oder „Es ist immer Sommer irgendwo“ kann auch jedes Kind etwas anfangen. Außerdem war Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen ja auch schon Teil DER deutschen Kindermusik-Reihe „Unter meinem Bett“, wofür viele deutsche Künstler:innen schon starke Lieder beigetragen haben. Ihr Song: „Winter ist wie Sommer nur in kalt“ – ein Smash-Hit für den Wohnzimmer-Dancefloor, wenn man im dunklen, kalten und nassen Winter mal wieder drinnen hängen muss. Und dann gibt es da ja auch noch den Song „Eine Cola soll es sein!“: „Ich werde jetzt zum Kiosk laufen und heimlich eine Cola saufen. Und da man etwas Verbotenes tut, schmeckt‘s noch mal so gut.“ Welches Kind und welcher mittlerweile Erwachsene kennt‘s und fühlt‘s nicht?!

Nachmittags-Show: Ohrschutz für die Kleineren nicht vergessen!

Wir wollen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wäre es nicht mal was, wenn „Die Liga“ ein komplettes Kindermusik-Album machen würde? Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein – ihre Musik kommt einfach gleichermaßen bei Erwachsenen und Kindern gut an. Übrigens: Bei den Shows wird es keine Lautstärke-Unterschiede geben – deswegen für den Nachmittag auf jeden Fall Ohrschützer für die Kids einpacken. Also, raus aus dem Haus, vorbei am Schlagermove und zielsicher das Hafenklang ansteuern!

Hafenklang: 8.7., Matinee-Show: 15.30 Uhr, bis 14 Jahre: 16,75 Euro, ab 15: 19,90 Euro; Abend-Show: 21 Uhr, 19,90 Euro

Jetzt Tickets für die Matinee-Show von „Die Liga“ gewinnen!

Für die Nachmittags-Show von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen im Hafenklang verlosen wir 2×2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „Die Liga“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Welchen Song der Band hören Sie am liebsten mit ihren Kindern zusammen? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 7.7., 14 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb