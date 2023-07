Depeche Mode kündigen weitere Tour-Termine an: Auch in Hamburg!

Gerade haben Depeche Mode erst in Berlin gespielt – nun kündigt die Band weitere Tour-Termine für das Indoor-Winter-Kapitel ihrer „Memento Mori“-Tour an – auch ein Hamburg-Termin ist dabei!

Am 17. Februar ist es soweit und die Band um Dave Gahan und Martin Gore (Ruhe in Frieden, Fletch!) spielt in der Barclays-Arena. Weitere Deutschland-Termine werden folgende sein:

13.2.2024 – Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

15.2.2024 – Berlin (Mercedes-Benz-Arena)

7.3.2024 – München (Olympiahalle)

3.4.2024 – Köln (Lanxess-Arena)

5.4.2024 – Köln (Lanxess-Arena)

Der Vorverkauf startet am Donnerstag (13.7.) um 10 Uhr bei „Magenta Musik“, am Freitag (14.7.) um 10 Uhr bei „Ticketmaster“ und der allgemeine Vorverkaufsstart ist dann am 17. Juli an allen anderen Vorverkaufsstellen (ebenfalls um 10 Uhr).