Mit ihrem selbst betitelten Debüt legten die Black Pumas vor fünf Jahren einen echten Kickstart hin, es folgten sechs Grammy-Nominierungen, die Kritiker ergingen sich in Superlativen. Und womit? Mit Recht! Im Vorjahr legte das Duo mit „Chronicles Of A Diamond“ nach – und jetzt melden sie sich in Hamburg zurück.

„Ich wusste wohl, dass die erste Platte gut ist“, so Adrian Quesada, Gitarrist und Produzent der Black Pumas aus Austin, Texas, „aber ich hatte ja nicht die geringste Ahnung, wie euphorisch die Leute darauf reagieren würden.“ Derlei Statements mögen im Rückblick schon mal kokett klingen, aber man nimmt es Quesada ab.

Feinster Gospel-Soul, schwüler Discofunk: So klingen Black Pumas

Dieser schwarze Puma von einem Debütalbum hatte sich nicht etwa angeschlichen, der war aus dem Nichts in die Playlists gesprungen. Aus dem Stand ein Klassiker, der Sound ein unwiderstehlicher Mix aus originärem Soul und postmoderner Überarbeitung – im besten Sinne altmodisch, dabei aber komplett im Hier und Jetzt verankert.

Im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichten Black Pumas ihr zweites Album, „Chronicles Of A Diamond“, und machten im Handstreich klar, dass sie gekommen sind, um zu bleiben. Die Trademarks des epochalen Debüts sind allesamt vorhanden, gleichzeitig klingen die Songs noch ein gutes Stück extravaganter, epischer, einfallsreicher.

Vor fünf Jahren legte die Band einen echten Kickstart hin

Songs wie „Rock And Roll“ lassen an die Black Keys denken, der Titeltrack ist feinster Gospel-Soul Marke Stax, „Sauvignon“ fasziniert mit schwülem Discofunk. Klingt so, als ob das Publikum im Docks einer dieser ganz besonderen Konzertabende erwartet. Die Show ist ausverkauft: Wie gut, dass MOPOP noch ein paar Tickets hat …

Docks: 19.3., 20 Uhr, ausverkauft

MOPOP verlost die letzten Tickets!

2×2 Karten für das Konzert sind im Lostopf. Wer gewinnen will, schickt bitte bis Freitagmittag (13 Uhr) eine E-Mail mit dem Betreff „Pumas“ an [email protected] und beantwortet folgende Frage richtig: Wie heißt das aktuelle Album der Band? Viel Glück!

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb