AC/DC gehen nach sieben Jahren wieder auf Tour – ein Konzert auch im Norden

Die legendäre Hardrock-Band AC/DC wird in diesem Sommer erstmals seit fast acht Jahren wieder auf Tour gehen – und dabei auch im Norden halt machen.

Die Australier, die für Rockhymnen wie „Highway To Hell“, „Back In Black“ oder „Thunderstruck“ berühmt sind, kündigten am Montag eine Europa-Tournee von Mai bis August an und bestätigten damit monatelange Spekulationen.

Auf ihrer „Power Up“-Tour wird die Gruppe um Kultgitarrist Angus Young neun Konzerte in Deutschland spielen, darunter am 31. Juli zum Abschluss in Hannover. Jeweils zwei Auftritte sind in Gelsenkirchen und München geplant, weitere in Dresden, Hockenheim, Stuttgart und Nürnberg. Auch in Wien und Zürich wollen AC/DC spielen. Der Vorverkauf beginnt am 16. Februar.

Das könnte Sie auch interessieren: Adele gibt zehn (!) Konzerte am selben Ort

Bandgründer Angus Young (68), der stets in Schuluniform auftritt, und Sänger Brian Johnson (76) sind die letzten verbleibenden Mitglieder der AC/DC-Besetzung, die 1980 „Back In Black“ aufnahm, eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte.

Beim „Powertrip“-Festival in Kalifornien hatten AC/DC im vergangenen Oktober nach siebenjähriger Pause ihr Live-Comeback gegeben. Noch vor einigen Jahren hatte es danach ausgesehen, als würden sich AC/DC von der großen Bühne verabschieden.