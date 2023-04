25 Jahre „Sillium“ von Fünf Sterne Deluxe: Die Chemie stimmt noch immer!

Ein Vierteljahrhundert im Dienste der Wissenschaft – so umschreiben Fünf Sterne Deluxe ihre Jubiläums-Extravaganza auf Kampnagel. Im Fokus der fulminanten Feier: das legendäre Debütalbum „Sillium“.

Wanna feel old? Das Album „Sillium“ feiert 25-jähriges Jubiläum. Am 30. März 1998 entließen Fünf Sterne Deluxe jenen Meilenstein in die Welt, der hierzulande völlig zu Recht als eines der genredefinierenden HipHop-Alben überhaupt gilt. Wobei das mit dem Terminus Album so eine Sache ist, wenn man Das Bo glauben darf. „Manche sagen, es sei eine Schallplatte, aber es ist eine Substanz, ein Gefühl. Ein Zustand, ein Schlüssel, eine Tür, es ist Alice im Wunderland“, so philosophierte der Rapper im Interview mit dem „Hamburg Journal“ anlässlich des letztjährigen Gigs im Knust.

„Sillium“ ist nicht zu verwechseln mit der 700 Einwohner starken Ortschaft im Landkreis Hildesheim

Und in der Tat: „Sillium“, nicht zu verwechseln mit der 700 Einwohner starken Ortschaft im Landkreis Hildesheim, ist mehr als die Summe seiner einzelnen Teile. Zusammen mit Größen wie Eins, Zwo und Fettes Brot, Fischmob und Cora E. definierte das Rap-Kombinat von der Waterkant den norddeutschen HipHop auf unvergleichliche Weise. Im Scheitelpunkt aus Groove und Gras entstanden so Evergreens vom Schlage „Willst du mit mir geh’n?“ und „Dein Herz schlägt schneller“.

Jubiläum: Für die Zusatzshow gibt es noch Tickets!

Die Spur der Gruppe mag sich nach der Jahrtausendwende verloren haben, spätestens mit „Flash“ (2017) waren Fünf Sterne Deluxe zurückgekommen, um zu bleiben. Und die Chemie stimmt noch immer. Für die Shows am 14. und 15. April gibt es noch ein paar Tickets. Wanna feel young? Auf nach Kampnagel!

Kampnagel: 14. und 15.4., 20 Uhr, Tickets für 38/41 Euro hier!