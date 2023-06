Francesco Wilking von der Crucchi Gang: Meine fünf liebsten Italo-Songs

Die Crucchi Gang (sprich „Kruki“, ein italienisches Schimpfwort für Deutsche) macht alle je in Deutschland gehegten Italienträume wahr, denn für das Band-Porjekt vertonen deutschsprachige Musiker:innen ihre Songs auf Italienisch. Dahinter stecken Musikmanagerin Charlotte Goltermann, Element-Of-Crime-Sänger und Autor Sven Regener sowie Francesco Wilking (Die höchste Eisenbahn, Tele) – und eigentlich sollte nur ein Album erscheinen. Mittlerweile gibt es aber schon Album Nummer 2 „Fellini“ auf dem etwa Antje Schomaker, Tristan Brusch, Lina Maly oder Tocotronic dabei sind. Vorm Crucchi-Gang-Konzert kommenden Donnerstag im Uebel & Gefährlich hat MOPOP mit Halb-Italiener, Musikkenner und Mastermind (er übersetzt die deutschen Songs der Crucchi Gang auf Italienisch) Francesco Wilking über seine fünf allerliebsten italienischen Songs gesprochen.

Lucio Battisti – „Amarsi un po’“:

Foto: imago

„Die Beatles waren in Italien ein einziger Typ: Lucio Battisti. Nie wieder hat jemand wieder so schöne Lieder geschrieben. Nicht die Texte, die Akkorde, die Stimme, sondern einfach alles zusammen war so schön, traurig, euphorisch wie ein Stück Musik eben sein kann. Darf ich einmal Genie sagen? Genie. Lucio Battisti war in den 60ern ein richtiger Popstar, die Band Amen Corner hat einen Song von ihm gecovert und landete damit in UK auf Nummer eins, David Bowie war ein großer Fan von ihm. Battisti hat sogar eine Platte mit deutschen Versionen rausgebracht, die Texte waren von Udo Lindenberg übersetzt, aber es fehlte der Glanz der Originale. ,Amarsi un po‘ ist wie leicht beschwipst nachdenken über die Liebe. Eine repetitive Linie von Bass und Gitarre, ein Beat, der ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen hat und diese Stimme! ,Amarsi un po‘ e come bere‘ bedeutet ,sich ein bisschen lieben ist wie trinken‘.“

Calcutta – „Pesto“:

Foto: imago

„Calcutta hat in den letzten Jahren richtig Tumult gemacht in Italien: Mit bittersüßen Songs und Texten, die niemand versteht, aber alle fühlen. Im Song ,Kiwi‘ singt er ,Mondo cane fatti gli affari tuoi‘, also ,Hundewelt, kümmer dich um deinen eigenen Scheiss‘. Der junge Mann aus Latina, einer Industriestadt bei Rom, hat bis jetzt zwei Platten gegen alles gemacht, sie heißen ,Mainstream‘ und ,Evergreen‘ und er hat damit das ganze jugendliche zukunftsmüde Italien in seinen Bann gezogen. Seit fünf Jahren kam nichts mehr, aber als er kürzlich auf Instagram unangekündigt ein paar Termine einer Stadiontour im Herbst bekanntgab, war diese innerhalb von Minuten ausverkauft.“

Mina – „Il cielo in una stanza“:

Mina im Jahr 1970. Foto: imago

„Der tolle Gino Paoli hat diesen Song geschrieben, für die 20-jährige Mina war er der Durchbruch und der Beginn ihrer langen Karriere. Italien hat Mina in die Arme genommen und nie wieder losgelassen, so beeindruckend sind ihre Stimme, ihre Leidenschaft und ihre ganze Person. Dieses Jahr hat sie mit 83 schon wieder einen Nummer-eins-Hit, ein Duett mit Blanco, dem 20-jährigen Sanremo-Gewinner von 2022.“

Ornella Vanoni – „L’appuntamento“:

Foto: imago

„Ornella Vanoni besingt das Gefühl einer Welle, kurz bevor sie bricht, eines Abends, bevor er langweilig wird. Jede Filmszene wird cool, wenn man dieses Lied drunterlegt, weshalb es schon so oft in Filmen vorkam, zum Beispiel in ,Ocean’s 13′, in dem Moment, als Julia Roberts zum ersten Mal erscheint.“

Francesco de Gregori – „La donna cannone“:

Foto: imago

„Francesco de Gregori hat als römischer Bob Dylan mit Folkpicking und Rätseltexten angefangen. 1978 hat er nicht weniger als das schönste Liebeslied der Welt geschrieben: Über die Frau, die im Zirkus aus der Kanone geschossen wird. ,E non avrò paura se non sarò come bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più.‘ bedeutet ,Ich werde keine Angst haben, wenn ich nicht so schön sein werde, wie du mich willst. Aber wir werden mit Haut und Haar im Himmel verschwinden und nie zurückkommen.’“

Die Crucchi Gang im Uebel & Gefährlich: 22.6., 21 Uhr, 38 Euro

