„Bei uns gibt’s absolutes Feel-Good-Gefühl“: Heute startet das „Norden“-Festival in Schleswig

Ab heute ist es wieder so weit: In Schleswig steigt das „Norden – The Nordic Arts Festival“ an drei aufeinanderfolgenden langen Wochenenden (24.-27.8., 31.8.-3.9. und 7.-10.9.). Neben einem famosen musikalischen Line-up wird es auch ein sattes Kulturprogramm mit Literatur und Lesungen, Artistik in der Manege im Park und vielem mehr geben. Über all das sprach MOPOP vorab mit Festival-Geschäftsführer Manni Pakusius. Er verrät auch, warum man als Hamburger:in unbedingt einen Trip an die Schlei machen muss.

Was ist die Besonderheit eures Open-Airs?

Manni Pakusius: Es ist das einzige Festival, das genreübergreifend aktuelle Kultur aus allen nordeuropäischen Ländern in Norddeutschland zeigt. Wir schreiben nicht die großen Künstler:innen ins Line-up, sondern überzeugen mit Newcomer:innen und Überraschungen im Kulturprogramm.

Auf dem „Norden“ ist das Wasser nie weit. Foto: Maike Keller

Wenn man noch nie bei euch war: Was muss man über das „Norden“ unbedingt wissen?

Es findet direkt am Strand der Schlei im wunderschönen Landschaftspark Königswiesen in Schleswig statt. Die Lage am Wasser ist Programm. Bei uns gibt’s absolutes Feel-Good-Gefühl.

Als Hamburger:in sollte man also unbedingt einen Trip nach Schleswig wagen?

Na klar! Alle Hamburger:innen sind doch gerne am Wasser und hier auf den Königswiesen sind wir fast vollständig vom Wasser umgeben. Ein bisschen erinnert uns das Festivalgelände auch an die Parkanlagen um die Außenalster.

Die Hamburger Singer/Songwriterin Miss Allie spielt diesen Sonntag um 19.15 Uhr. Foto: Philipp Eisermann

Kannst du mal einige Line-up-Highlights nennen?

Hinsichtlich der Musik freuen wir uns auf Pohlmann, Pudeldame, Miss Allie, Michelle David & The True Tones aus den Niederlanden, Annie Chops, Svavar Knútur aus Island oder Diskopunk aus Schweden. Die Literatursparte bietet Sven Stricker, Florian Hacke, Max Richard Leßmann oder Laura Cwiertnia. In der Manege im Park gibt’s Auftritte von Stenzel & Kivits aus den Niederlanden oder dem Circus Helsinki.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit sind euch sehr wichtig.

Ja, das komplette Festival ist mit Mehrweg-Geschirr ausgestattet, sodass sehr wenig Müll produziert wird. Zusätzlich beziehen wir 100 Prozent Ökostrom von den örtlichen Stadtwerken. Für die Besucher:innen gibt’s auch ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um Nachhaltigkeit. Außerdem ist das gesamte Festivalgelände barrierefrei. Für hörgeschädigte Personen gibt es an allen 12 Festivaltagen eine mobiles, ausleihbares Tool für Hörgeräte im Kulturzelt, Atrium und Kino. Es filtert Nebengeräusche heraus, sodass das Verstehen von Sprache erleichtert wird. Außerdem werden alle Veranstaltungen im Kulturzelt jeweils Freitag und Samstag in deutscher Gebärdensprache begleitet. Ein Inklusionsteam ist zudem jederzeit erreichbar und kann unterstützend zur Seite stehen. Und wir arbeiten eh stetig weiter daran, unsere Barrierefreiheit zu verbessern.

Manni Pakusius ist der Geschäftsführer des „Nordens“ und hat MOPOP zum Festival-Start ein paar Fragen beantwortet. Foto: Jonas Umland

Warum eignet sich das Festival für die ganze Familie?

Bei uns gibt’s auch ein Programm für die kleinen Besucher:innen – und sowieso für alle Altersklassen. Aktivitäten, Workshops, Yoga, einen Badestrand mit Sauna und vieles weiteres! Und wir haben ein besonderes Ticketangebot extra für Familien.

MOPOP-Tipps fürs „Norden“:

Bei Stenzels & Kivits’ „Impossible Concert“ gibt’s klassische Musik, ein stürzendes Klavier und einen tanzenden Notenständer (mehrere Auftritte am ersten Festival-Wochenende). Auch die Lesung von Inklusions-Aktivist Raúl Krauthausen (26.8., 19 Uhr) und das Kinderkonzert von Deniz & Ove (27.8., 16.30 Uhr) sollte man nicht verpassen. Am zweiten Wochenende tritt mehrfach der Circus Helsinki auf – und man kann sogar einen Isländisch-Sprachkurs besuchen (3.9., 13.15 Uhr)! Drittes Wochenende: Singer/Songwriterin Shitney Beers (8.9., 17.30 Uhr) und das Skate-Punk-Pop-Trio Get Jealous (9.9., 19.15 Uhr).

„Norden – The Nordic Arts Festival“: Königswiesen in Schleswig, 24.-27.8., 31.8.-3.9. und 7.-10.9., Tagestickets: 19-25 Euro, Wochenendtickets: 49 Euro, Festivalpässe: 99 Euro, Familientickets: ab 39 Euro (Ermäßigungen in den Kategorien möglich), Tickets und Line-up: norden-festival.com