„MS Dockville“ am Wochenende: In Wilhelmsburg wird’s wieder bunt!

Beim „Kunstgucken“ am Sonntag war schon gut zu erkennen, was bald auf dem Wilhelmsburger Gelände rund um Uferpark, Reiherstieg-Hauptdeich, Alte Schleuse und Schlengendeich alles los ist. Die großen Bühnen befinden sich im Aufbau, das Gelände ist mit Kunst und verwunschenen Rückzugsspots herausgeputzt und die Schlammpfützen sind fast getrocknet. Vom kommenden Donnerstag bis Sonntag steigt dort wieder das „MS Dockville“!

Arlo Parks ist ein britisches Indie-Ausnahmetalent, sie kann man Sonntag erleben. Foto: Arlo Parks

Das musikalische Line-up ist aufs Feinste kuratiert: Am Donnerstag spielen auf den kleineren Bühnen etwa schon die Hamburger Songwriterin und Produzentin Kuoko (19.45 Uhr) und die „Sprudelpopper“ Schorl3 (20.15 Uhr) und in der Nacht auf Freitag legt Josi Miller (0.15 Uhr) auf. Ab Freitag werden dann auch die größeren Bühnen bespielt, die Highlights: die Indiepopper Giant Rooks (22 Uhr) oder das Hamburger R‘n‘B- und Soul-Multitalent Levin Liam (18 Uhr). Samstag sollte man auf keinen Fall Blond (18.30 Uhr), Kytes (19 Uhr), Schmyt (20.30 Uhr) und die Singer/Songwriterin Girl In Red (22.15 Uhr) verpassen. Und Sonntag ist alleine mit Paula Hartmann (17.30 Uhr), dem britischen Indie- und R‘n‘B-Ausnahmetalent Arlo Parks (18.50 Uhr) und Danger Dan am Klavier (20.20 Uhr) ein echter Highlight-Tag zum Abschluss.

Danger Dan sorgt am „Dockville“-Tag Sonntag für einen krönenden Abschluss

Neben der Musik gibt es noch ein starkes Kunst- und Kulturprogramm. Etwa liest Twitter-Champion Sebastian „El Hotzo“ Hotz aus seinem Buch „Mindset“ (Freitag, 14.30 Uhr) und Helen Fares nimmt live ihren Podcast „Hayat“ auf (Samstag, 15.15 Uhr). Außerdem gibt es Kunst-Workshops, Kunst-Spaziergänge, Yoga, Wrestling oder eine Feuershow.

Pop, HipHop, Elektro: Paula Hartmann spielt am Sonntag um 17.30 Uhr. Foto: Zeitfang

Bei den Tickets gibt’s die unterschiedlichsten Varianten: Tages- (ab 74 Euro), Zwei-Tage- (ab 129 Euro) und Drei-Tage-Tickets (ab 184 Euro), die alle auch Camping- oder Bulli-mäßig upgegradet werden können. Gruppen-Tickets (ab drei Personen; ab 169 Euro) und U19-Tickets (ab 49 Euro) gibt es ebenfalls.

„MS Dockville“: 18.-20.8., alle Infos und Tickets unter msdockville.de