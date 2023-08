„Kunstgucken“: Ab in die Open-Air-Galerie in Wilhelmsburg!

Viele Hamburger:innen kennen natürlich das „MS Artville“, das die letzten Jahre über einen längeren Zeitraum in Wilhelmsburg (Reiherstieg-Hauptdeich) stattfand. Ein Festival, das eine Open-Air-Kunstgalerie ist! In diesem Jahr wird das Festival nicht in gewohnter Länge stattfinden. Stattdessen bekommt die kleine Schwester „Kunstgucken“ am Sonntag (13.8.) ihren großen Auftritt.

Dort werden wie auch beim „MS Artville“ verschiedenste Kunstwerke ausgestellt, rezipiert und diskutiert. Das Thema der diesjährigen 14 Werke heißt „Streifzüge“. Neben den Kunstwerken und Installationen wird es auch einen Kreativ- und Flohmarkt geben. Und die Besucher:innen können sich auch selbst künstlerisch ausleben und etwa Sieb- oder Blütendruck und das Sprayen ausprobieren. Außerdem gibt’s geführte Kunstspaziergänge, Gespräche mit den Artists oder die „MS Artville“-Tonspuren, denen man lauschen kann.

Das „Kunstgucken“ bietet sich absolut auch als Ausflug mit der ganzen Familie an. Für die Kleinen gibt’s neben Kindertheater und Musik auch ein Spielmobil. (TG)

Kunstgucken: 13.8., 12-20 Uhr, kostenlos