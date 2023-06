Gewinnspiel mit der „Come Together Experience“: Einmal wie ein Beatle wohnen!

Ab morgen und auch noch am Samstag steigt die „Come Together Experience“ auf dem Kiez – Hamburgs erstes Beatles-Festival. Ganze 281 Gigs spielten die Beatles damals in Hamburg, George Harrison (1943-2001) sagte einst „Our peak for playing live was in Hamburg.“ Es wird sogenannte „Milestone“-Shows geben, bei denen etwa der 50. Geburtstag des „Blaue Albums“ gefeiert wird. Auch die Tribute-Band Bootleg Beatles ist dabei oder die New Yorker Supergroup Bambi Kino. Ganz frisch im Programm: Freitagabend werden Beatles- und Rolling-Stones-Songs von einer illustren Runde an Musikern gegenübergestellt: Welche Songs sind da wohl die besseren Dancefloor-Knaller?! Bei der „Come Together Experience“ geht es für all das natürlich zurück an die Original-Spielstätten wie das Indra, den Kaiserkeller oder auch das Moondoo, dem einstigen Top-Ten-Club. Weitere Locations: Molotow, Gruenspan und Große Freiheit. Für Kurzentschlossene gibt’s auch noch Tickets!

Einmal wie ein Beatle wohnen!

Nicht vorstellbar, oder? Hier hat George Harrison mal gewohnt! Foto: Peter Drought/Countrywide House/dpa

Kurz bevor das Festival losgeht, darf MOPOP nun noch ein ganz besonderes Beatles-Gimmick verlosen, mit dem der Traum „Einmal wie ein Beatle wohnen“ in Erfüllung geht. Denn in Liverpool (genauer: 25 Upton Green) steht das einstige Elternhaus von George Harrison. Auch wenn es ein eher schmuckloses Reihenhaus ist, versprüht es natürlich dennoch absoluten Fab-Four-Flair. Einmal in dem Raum schlafen, wo schon George Harrison schlief? Einmal dort Gitarre spielen, wo die Beatles es einst schon taten?

Jetzt zwei Übernachtungen in George Harrisons einstigem Haus gewinnen!

MOPOP verlost zusammen mit der „Come Together Experience“ zwei Übernachtungen für bis zu vier Personen (exklusive Anreise) im Zeitraum Oktober 2023 bis März 2024 in George Harrisons einstigem Elternhaus. Viel Glück!

Dafür einfach eine Mail mit dem Betreff „George Harrison“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: In welchem Jahr wurde George Harrison geboren? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 9.7., 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie hier.

„Come Together Experience“: 30.6.-1.7., diverse Locations auf dem Kiez, Tagestickets ab 55 Euro, Kombitickets ab 99 Euro. Infos, Acts, Locations und Tickets hier!