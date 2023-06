Das Festival geht los: Ein „Hurricane“ fegt wieder über Scheeßel

Zelte, Dixis, viel Bier und in diesem Jahr wohl auch ganz viel Staub! Zum 25. Mal findet das „Hurricane“-Festival nun schon im niedersächsischen Scheeßel statt. 78.000 Gäste werden erwartet – die Zeltfläche ist ungefähr so groß wie 289 Fußballfelder.

Heute gibt’s eine Warm-up-Party mit etwa Singer/Songwriterin Antje Schomaker, dem Rap-Duo Zugezogen Maskulin oder der Brasspop-Band Querbeat.

Morgen bis Sonntag sind dann die offiziellen Festivaltage. Line-up-Schmankerl sind etwa The Interrupters, Sleaford Mods, Donots oder Peter Fox (alle Freitag), Fjørt und Bukahara (beide Samstag) sowie Daði Freyr, Loyle Carner, Frank Turner, Queens Of The Stone Age (siehe auch Album-Tipp rechts) und Die Ärzte (alle Sonntag).

Neben Musik und Party strebt das Festival Nachhaltigkeit, Awareness und eine korrekte Mülltrennung an, obwohl die Zeiten nach der Coronakrise und dadurch überall gestiegener Kosten in der Livebranche nicht die leichtesten sind.

Das Festival ist noch nicht ausverkauft. Komplett-Pässe für Kurzentschlossene für alle drei Tage gibt es für 249 Euro. Die Tagestickets kosten jeweils 119 Euro.

„Hurricane“: 16.-18.6., Line-up, Spielzeiten und Tickets: hurricane.de