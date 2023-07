Hamburger Singer/Songwriterin Miss Allie: Sie will bei Bruce Springsteen auf die Bühne!

Dass Superstar Bruce Springsteen (73) in der Vergangenheit immer wieder Menschen zum Tanz bei seinem Hit „Dancing In The Dark“ auf die Bühne holte, ist allseits bekannt. Die Hamburger Singer/Songwriterin Miss Allie strebt jetzt noch ein ambitionierteres Ziel an: Sie möchte kommenden Samstag (15.7.) bei seinem ausverkauften Konzert im Volksparkstadion sogar mit ihm auf der Bühne singen!

Vor etwa einem Monat (an ihrem Geburtstag, am 15. Juni!) fing Miss Allie auf Instagram und auch auf ihrer Homepage an, ihre Kampagne „The Boss“ zu posten. Als Riesen-Fan besucht sie zusammen mit ihrem Vater und zwei Freunden das Konzert – es sei ihr „kleiner, bescheidener Geburtstags-Wunsch“, mal mit ihm auf der Bühne zu stehen, wie sie in einem Video sagt. „Ich weiß, dass das Schwachsinn ist, ich weiß, dass das größenwahnsinnig ist, und ich weiß, dass das höchstwahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird“, erzählt sie weiter. Ihr Motto aber: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Recht hat sie!

Miss Allie hat vier Songs von Bruce Springsteen gecovert

Und ihr Einsatz dafür stimmt auch komplett, denn sie hat in den letzten vier Wochen insgesamt vier seiner Songs als Cover – inklusive Videos – veröffentlicht: das schon erwähnte „Dancing In The Dark“ natürlich, „The Ghost Of Tom Joad“, „Because The Night“, das Bruce Springsteen und Patti Smith zusammen geschrieben haben, sowie „I’m On Fire“. Die Videos sind lustig, machen was her und passen sich der jeweiligen Song-Stimmung gut an. „Dancing In The Dark“ verleiht sie sogar ihre ganz persönliche Note.

Bei Miss Allie auf Instagram unter @missalliemusic sollten (und können immer noch!) alle Nutzer:innen und Follower:innen ihre Video-Reels kommentieren und (ganz wichtig!) Bruce Springsteen verlinken, damit er auch wirklich noch auf ihre Aktion aufmerksam wird. Sehr niedlich auch, dass sie sich in einem Video auf Englisch direkt an „Mr. Springsteen“ wendet und davon träumt, wie er seine Ansage macht und sie damit auf die Bühne holt.

Bruce Springsteen (73) wird am Samstag mit seiner E Street Band ein ausverkauftes Konzert im Volksparkstadion spielen. Die Vorfreude ist schon riesengroß! Foto: dpa

Sollte ihre Aktion nicht klappen, dann ist das eben so. Unterstützen kann man die Singer/Songwriterin auch auf andere Weise – nämlich, indem man auf ihre ganz eigenen Konzerte geht. Und dafür gibt es in Hamburg und Umgebung in nächster Zeit viele Möglichkeiten: Morgen (14.7.) gehört sie etwa zum Musikprogramm bei der „Millerntor Gallery“ – um 17 Uhr wird sie auf der „Mural“-Bühne spielen (und sie stellt dort übrigens auch eigene Bilder aus!). Sie wird auch in St. Peter-Ording (26.8.) oder beim „Norden“-Festival (27.8.) in Schleswig zu Gast sein. Eine große Hamburg-Show plant sie dann am 27. April 2024 in der Markthalle.

Alle Infos zu Miss Allies Bruce-Springsteen-Aktion gibt’s unter missalliemusic.com oder auf ihrem Instagram-Kanal @missalliemusic. Übrigens: Am Samstag gibt’s in der MOPO und auch auf MOPOP.de alle Infos, die man über Bruce Spingsteens Konzert im Volksparkstadion wissen muss!