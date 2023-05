ESC-Gewinnerin Loreen: Im November live im Docks!

Mitte Mai hat Loreen in Liverpool den Eurovision Song Contest gewonnen und damit etwas bisher Einmaliges geschafft. Jetzt hat die schwedische Sängerin die Termine ihrer Europa-Tournee bekannt gegeben.

„Im Moment fühlt sich alles surreal an“, sagte Loreen kurz nach ihrem fulminanten Sieg beim ESC-Finale. „Ich bin wirklich überwältigt“. Die 39-Jährige holte den siebten Titel für Schweden mit ihrem Song „Tattoo“ – und ist damit die erste Frau, die den Wettbewerb zwei Mal gewonnen hat. Schon 2012 hatte Loreen beim ESC mit „Euphoria“ alles abgeräumt.

Loreen tritt im November im Docks in Hamburg auf

Jetzt hat die Sängerin zwei exklusive Liveshows in Deutschland angekündigt – und eins davon findet (natürlich) in Hamburg statt. Am 17. November tritt Loreen im Docks auf – der Vorverkauf startet an diesem Freitag (26. Mai) um 10 Uhr hier, eine Karte kostet 37,50 Euro.

Schon am 15. November wird die Sängerin im Berliner Metropol auftreten. Hier startet der Vorverkauf ebenfalls am Freitag um 10 Uhr.

Docks: 17.11., 19 Uhr, 37,50 Euro