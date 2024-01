„Yeah! Yeah! Januar!“: Heute gibt’s Tickets für Rea Garvey zu gewinnen

Das nennt man dann wohl „neugierig machen“: Im September soll „Halo“ rauskommen, Rea Garveys sechstes Studioalbum. Die Tour dazu gibt’s aber schon im Frühjahr. Im April wird der Sänger unter anderem in der Barclays-Arena auftreten und natürlich auch die neuen Songs singen.

„Das Wort ,Halo‘ bedeutet für so viele verschiedene Menschen so viele verschiedene Dinge, von Videospielen bis hin zu einem leuchtenden Kreis über dem Kopf eines Heiligen. Für mich persönlich definiert ‚Halo‘, wer du bist“, erklärt Garvey auf Instagram den ungewöhnlichen Titel von Album und Tour. „Es ist das Licht, das du in die Welt bringst, und die Dunkelheit, durch die du gegangen bist, um dorthin zu gelangen. Es ist die Weisheit, die du anderen gibst, und die Kraft, die andere dir gegeben haben.”

„Ich will zum ESC!“: TV-Sendung mit Rea Garvey und Conchita Wurst

Wer schon vor April eine Portion Garvey braucht: Der Sänger will zusammen mit Conchita Wurst dabei helfen, den deutschen Act für den nächsten „Eurovision Song Contest“ zu finden. Das Erste zeigt die sechsteiligen Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ mit Garvey und Wurst als Coaches ab dem 27. Januar (ab 25.1. in der ARD-Mediathek).

Konzert: 29.4., 20 Uhr, Barclays-Arena, 75,40-86,90 Euro

