Tickets für Paul Weller gewinnen: That’s Entertainment!

„Will you still need me, will you still feed me, when I’m sixty-four“, so sang es einst Paul McCartney in einem Song der Beatles. Das mit dem Füttern bekommt sein Vornamensvetter Weller sicher noch selbst hin, auch sonst geht der Text des Liedes in weiten Teilen an ihm vorbei: Haarausfall? Fehlanzeige. Die Freizeit mit Gartenarbeit verbringen? No Way! Den Sommer im Ferienhaus verdödeln? Mate, you gotta be kidding! Bleibt die Frage, ob man ihn mit 64 denn wohl noch braucht? Und die lässt sich nur mit einem lautstarken „Ja!“ beantworten.

Kaum ein Songwriter war in den letzten Dekaden wohl so aktiv, umtriebig und inspiriert wie der Oberstyler aus Woking. Von Soul-Schmacht bis Kammerfolk, von orchestralem Pomp über räudigen Blues bis zu fetten Pop-Entwürfen, Cover-Grandezza, Live-Aufnahmen oder Kollabos wie zuletzt mit Madness-Sänger Suggs („Ooh Do U Fink U R“), geht bei dem gerade noch 64-Jährigen – am 25. Mai feiert er Geburtstag – immer noch alles und viel mehr.

Selbst die letzten Reunion-Bittsteller scheinen anno 2023 verstummt, gebetsmühlenartig musste er immer und immer wieder abschlägig bescheiden: The Jam sind und bleiben Geschichte, Style Council ebenso. Doch was seine legendären Ensembles aus dem vergangenen Jahrhundert angeht, hat sich zumindest eine dezente Milde eingestellt. Gemeinsam mit Weggefährte Bruce Foxton stand er auf der Bühne, die beiden arbeiteten auch musikalisch wieder zusammen („Wake Up The Nation“). Im Rahmen der superben Band-Doku „Long Hot Summers: The Story of The Style Council“ (2020) gab es zusammen mit Sängerin D.C. Lee, Keyboarder Mick Talbot und Schlagzeuger Steve White sogar eine echte Reunion. Nur einen Song lang, aber dafür umso emotionaler.

Nach einigen Absagen meldet sich Paul Weller jetzt endlich in Hamburg zurück. Eines steht fest: Auf seiner Setlist dürfte für jeden Fan (gleich welcher Karrierephase) etwas dabei sein, einiges an Überraschungen inklusive. Nicht nur für Leute mit Lorbeerkranz über dem Herzen ein absoluter Pflichttermin.

Große Freiheit 36: 16.5., 20 Uhr, 52 Euro

Jetzt Tickets für Paul Weller gewinnen!

Für das Paul-Weller-Konzert am 16. Mai in der Großen Freiheit 36 verlosen wir 1 x 2 Tickets. Viel Glück!

Für die Teilnahme einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Paul Weller“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wann wird der Modfather 65 Jahre alt? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 11.5., 10 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb