Stella Sommer stellt ihr neues Album im Uebel & Gefährlich vor. Hier gibt’s Tickets zu gewinnen!

Dass Stella Sommer, Sängerin von Die Heiterkeit, als Solokünstlerin eine Königin des traurig-schönen Popsongs ist, könnte auch einfach nur ein mittelmäßig gut ausgedachter Wortwitz sein. Es ist aber wahr – und wer die Hamburger Band und ihre intensiven Weltschmerz-Songs kennt, weiß um Sommers wuchtig-tiefe Stimme, die bei jedem Stück weiter unter die Haut zu kriechen scheint. Im November veröffentlichte sie ihre Solo-Platte „Silence Wore A Silver Coat“, ein Doppelalbum mit 24 Songs. In der kommenden Woche stellt sie es live im Uebel & Gefährlich vor.

Ein „Monolith“ sei das Werk, hat Stella Sommer selbst über die Platte gesagt. Ein echter Brocken also, einheitlich und von ganz besonderer Schönheit. Spröde sagen die einen, andere sprechen von einem Meisterwerk, von hoffnungslos strahlenden und attitüdelosen Popongs, von wild wachsenden Klanglandschaften, die es zu entdecken gilt. Genau das allerdings macht Stella Sommer ihren Hörer:innen nicht leicht – zumindest technisch gesehen.

Denn „Silence Wore A Silver Coat“ ist auf keinem Streamingdienst zu finden. Die Suche nach dem Album führt lediglich zu den Singles. Wer die ganze Stella will, muss die Platte kaufen. Wer sich aber erst einmal vorsichtig rantasten möchte an die einzigartige Sommer-Welt, dem reichen schon wenige Stücke wie „Sorrow Had A Brother“, „Under The Weeping Mulberry Tree“, „Winter Queen (In Summer)“ und „In My Darkness“. Und beim Hören stellt man schnell fest, dass es stimmt, das mit der Königin des traurig-schönen Popsongs: Zeilen wie „In my darkness, there’s a toothbrush for you, it’s right where you left it, it’s as good as new“? Absolut majestätisch – auf eine ganz eigene Art.

Uebel & Gefährlich: 21.3., 21 Uhr, 25 Euro hier

Anzeige

