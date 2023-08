Last Action Torero: Helge Schneider spielt gleich zweimal im Stadtpark – Tickets gewinnen!

Hamburger wissen Bescheid: Wenn Helge Schneider in den Stadtpark geritten kommt, dann neigt sich jene Jahreszeit, die sich als Sommer ausgibt, dem Ende entgegen. Kein Grund, traurig zu sein, feiern wir lieber mit dem größten Sohn Mülheims – die „Big L.A. Show“ steigt am Wochenende gleich zweimal.

Bei der Schneider-Recherche stolpert man als erstes über ein Datum: 30. August, da war doch was? Ganz genau: Gestern feierte die singende Herrentorte Geburtstag, den 68., um genau zu sein. Zwei Jahre noch, dann wird’s rund. 70 Jahre, eigentlich eine unvorstellbare Vorstellung, der Mann ist zeitlos, mäandert doch schon seit Generationen in seinem eigenen Kontinuum. Und dennoch: Schaut man etwa auf „Es gibt Reis, Baby“, einen seiner größten Hits, dann reibt man sich schon ein wenig die Augen: 30 Jahre ist das nun auch schon wieder her. Drei Dekaden, seit klar wurde, dass man mit kleinen Händen besser in die Ecken zum Putzen kommt, dass es entweder Möhrchen oder Erbsen gibt, dass der Jerseyanzug etwas knapp sitzt. Und das Katzenklo auch mal wieder gereinigt werden könnte.

Anno 2023 hat Helge Schneider den grünen Trainingsanzug gegen ein funkelndes Torero-Kostüm getauscht. Das sieht nicht nur schmuck aus, das passt auch ein wenig zum Swing der letzten Jahre, gab es da doch selbst für einen Freigeist wie Schneider einiges an roten Tüchern. Corona, Strandkorb-Konzerte, Streaming-Nonsens – keine ganz einfache Zeit für einen Oldschooler wie ihn.

Doch der Blick geht längst wieder nach vorn, auch wenn das Allround-Genie sich als einen der letzten seiner Art sieht, ein funkelndes Zirkuspferd, einen Rastelli des Wortwitzes, Dompteur, Denker, Tausendsassa. Im Frühjahr ist sein aktuelles Album „Torero“ erschienen, für den Herbst kündigt sich bereits die nächste Großtat an. Dann nämlich gibt es endlich mal wieder Schneiderschen Schmökerstoff: „Stepptanz: Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr“, so der Titel seines neuen Romans, der am 5. Oktober bei Kiepenheuer & Witsch erscheint. Erst einmal jedoch geht es zur großen Torero-Sause in den Stadtpark – morgen und übermorgen heißt es dann „Vorhang auf“ für den Torero der Herzen.

Stadtpark: 1./2.9., 19 Uhr, 45,50 Euro

Jetzt Tickets für Helge Schneiders Konzerte gewinnen!

Für die Konzerte von Helge Schneider morgen und übermorgen im Stadtpark verlosen wir je 3×2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine Mail mit Betreff „Helge Schneider“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wie heißt sein aktuelles Album? Bitte auch nennen, welcher Konzerttermin gewünscht ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 1.9., 12 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb