Hamburger Band bringt Fans mit Spontan-Konzert zum Ausrasten

Dieses Konzert kam überraschend! Die beliebte Hamburger Band Meute kündigte am Mittwoch einen Auftritt nahe der Sternbrücke an. Ab 19.30 Uhr ging das Spontan-Event am Kreisel der Wohlers Allee los – mit dabei: Hunderte begeisterte Fans! Dahinter steckt ein ernsthafter Grund.

Extrem kurzfristig war der Auftritt angesetzt worden, auf Facebook und Instagram meldeten sich sowohl die Band selbst als auch die „Initiative Sternbrücke“ zu Wort. Der Hintergrund ist ernst: Es geht um den Erhalt der Bahnbrücke an der Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee, die bald abgerissen werden und bis 2027 einer neuen „Monsterbrücke“ weichen soll.

Mit einem sogenannten „Kreiselkonzert“ wollte die Initiative gegen die Pläne der Stadt und der Deutschen Bahn protestieren. „Dort, wo heute noch Kultur stattfindet und sich Menschen begegnen können, soll in nicht einmal drei Monaten Totentanz herrschen und Bagger das Gelände noch verkehrstauglicher gestalten“, heißt es in dem Instagram-Post.

„An die Leute, die hier wohnen, hat niemand gedacht. Diese Leute sind dem rot-grünen Hamburger Senat egal. Dagegen tanzen wir an. Die Monsterbrücke ist noch lange nicht gebaut!“

Spontanes Meute-Konzert in Hamburg: Fans sind begeistert

Der spontane Auftritt kam bei den Fans offensichtlich sehr gut an: Am Mittwochabend stehen Hunderte Menschen mit Cocktails und Bieren in der Hand am Kreisel der Wohlers Allee in Altona, die Stimmung ist ausgelassen, es wird gefeiert und gesungen – in bester Meute-Manier. Ordner sorgen dafür, dass die Menge nicht auf der viel befahrenen Verkehrsader nebenan landet.

Es klappt, die große Open Air-Party mitten im Viertel ist ein Erfolg. Geliebt wird Meute vor allem für Cover-Versionen berühmter Techno- und House-Stücke, gespielt mit Saxofonen, Trompeten und Co. Am Donnerstag schon geht es übrigens für die elf Musiker weiter zum nächsten Konzert nach Amsterdam – diesmal ganz offiziell. (idv)