Ben Howard und Deep Purple im Stadtpark – MOPOP verlost Tickets

Eine Konkurrenz-Veranstaltung zum Bruce Springsteen-Konzert am Samstag gibt es natürlich auch – ist vielleicht nicht ganz fair, aber nun gut!

Denn ebenfalls am gleichen Tag (15.7., 19 Uhr, 54 Euro) spielt der britische Songwriter Ben Howard (36) im Stadtpark. Sein extrem erfolgreiches Debütalbum „Every Kingdom“, von dem Hits wie „Only Love“, „Old Pine“ oder „Keep Your Head Up“ stammen, ist nun auch schon zwölf Jahre alt. Mittlerweile hat sich sein Sound von klarer Akustik zu viel mehr Elektronik und einer ganz eigenen Klang-Identität hin entwickelt. Sein neuestes Album „Is It?“, das erst vor einem Monat erschienen ist, ist der beste Beweis. Am Samstag wird man im grünen Rund die Chance bekommen, den eher zurückhaltenden Ben Howard in seinen zwei Welten und aus nächster Nähe zu erleben.

Deep Purple befinden sich schon ewig auf „Long Goodbye“-Tour. Foto: Morten Rygaard

Kommende Woche Mittwoch (19.7., 19 Uhr, 82 Euro) steht dann noch eine echte Klassiker-Band auf dem Programm im Stadtpark: die britische Rockband Deep Purple. Es gibt wohl keinen Menschen auf der Welt, der nicht das legendäre Riff von „Smoke On The Water“ mitsummen kann, oder? Seit 2016 befindet sich die Band schon auf „Long Goodbye“-Tour – äh ja, immerhin haben sie sie als „lang“ deklariert. Sie können’s offenbar einfach doch nicht lassen!

Alle Stadtpark-Konzerte und -Tickets (die Saison geht noch bis Mitte September) gibt’s unter stadtparkopenair.de!

Ben Howard und Deep Purple: Jetzt Tickets gewinnen!

Für die Konzerte von Ben Howard und Deep Purple verlosen wir je 3 x 2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine E-Mail mit dem jeweiligen Wunschact im Betreff an [email protected] senden und je folgende Frage beantworten: Wie heißen die aktuellen Alben der Acts? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 14.7., 14 Uhr bzw. 17.7., 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter

www.mopo.de/gewinnspiel-agb