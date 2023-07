Ab zum „Sirenen“-Festival an die Ostsee: Strunk, Schamoni, Uhlmann & Co. lesen in Hohwacht

„Wiese Dünenweg an der Flunder“: Was für ein herrlicher Name für einen Veranstaltungsort, nicht wahr? Dort – genauer gesagt in Hohwacht an der Ostsee – findet das „Sirenen“-Festival diesen Freitag (14.7.) statt. Der Hamburger Veranstalter Buback Tonträger verspricht, dass „gelesen und gesungen, gewitzelt und gefrotzelt“ und es ein „äußerst vergnüglicher Abend“ wird. Die Teilnehmer:innen sind aber auch wirklich eine illustre Runde!

Am Freitag an der Ostsee: Cartoonistin und Schriftstellerin Stefanie Sargnagel ist auch mit dabei. Weitere: Thees Uhlmann und Rocko Schamoni. Foto: Appollonia/Theresa Bitzan

Die Dame im Bunde ist die österreichische Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel (37). Wenn man auf ihrem Instagram-Account @sargnagelstefe stöbert, weiß man sofort: Die hat allerbesten Humor! Und die Herrenrunde besteht aus den beliebten (Exil-)Hamburgern: Rocko Schamoni, Heinz Strunk und Thees Uhlmann.

Sie alle werden sicherlich aus ihren Werken lesen – Heinz Strunk etwa hat vor Kurzem erst „Der gelbe Elefant“ veröffentlicht. Ob es wohl auch eine gemeinsame Studio-Braun-Nummer von ihm und Rocko Schamoni geben wird?

Der Name des Festivals ist übrigens an die Fabelwesen aus der griechischen Mythologie angelehnt: Sie locken – halb Frau, halb Fisch – mit betörenden Gesängen Fremde ans eigene Ufer. Deswegen: Ab ans Ostsee-Ufer an der Hohwachter Bucht!

„Sirenen“-Festival in Hohwacht: 14.7., 18 Uhr, ab 38 Euro