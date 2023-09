Olli Schulz hat neue Konzerte angekündigt. Noch in diesem Jahr spielt der 49-Jährige insgesamt zwölf Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit ein bisschen Glück gibt’s dann auch neue Musik zu hören.

„Liebe Menschen, es geht wieder los! Ich freue mich sehr, die Fortsetzung der Frühjahrstour zu verkünden. Nachdem Teil eins den Osten und Westen bespielt hat, geht es bei Teil zwei nun eher in den Norden und vor allem Süden“, gab Olli Schulz am Sonntagabend über Instagram bekannt.

Olli Schulz: Hamburg-Konzert am 22. November

Start der Tour ist am 10. November in Saarbrücken. Zu den auserwählten Städten gehören unter anderem Frankfurt am Main (11. November), München (20. November) oder Kiel (23. November). Das Motto der Konzertreise lautet vielversprechend „Der Zirkus kommt in die Stadt“.

In Hamburg spielt der 49-Jährige am 22. November in der Großen Freiheit 36. „Ich freu‘ mich echt schon sehr darauf, Euch mit meinem musikalischen Entertainmentprogramm für ein paar Stunden aus der Realität zu katapultieren“, schrieb der Sänger weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit fast 80: Rock-Legende Rod Stewart kommt 2024 nach Hamburg

Neue Musik aus dem Hause Schulz gab es schon länger nicht mehr. Das aktuelle Album „Scheiß Leben, gut erzählt“ ist bereits mehr als fünf Jahre alt. Doch Olli Schulz stellte auch hier etwas in Aussicht: „Vorher – toi toi toi – erscheint auch noch neue Musik von mir.“ 2024 soll dann eine große Tour folgen, „bei der keine Wünsche offen bleiben.“