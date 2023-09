Mit fast 80: Rock-Legende Rod Stewart kommt 2024 nach Hamburg

„Young Turks“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Sailing“, „Maggie May“: Die Liste der Hits von Rod Stewart ist geradezu unendlich lang. Im kommenden Jahr wagt sich der 78-jährige Schotte wieder auf große Europa-Tour. Auch in Halt in Hamburg ist geplant.

Fünf Jahre nach seinen letzten Deutschland-Konzerten spielt Rod Stewart wieder in der Bundesrepublik. Den Auftakt im Rahmen der „Global Hits“-Tour macht ein Konzert in Leipzig (Quarterback Immobilien Arena) am 14. Juni 2024. Auch in Berlin (Mercedes-Benz Arena, 15. Juni), Köln (Lanxess Arena, 25. Juni) und München (Olympiahalle, 28. Juni) tritt der Schotte auf.

Rod Stewart: Hamburg-Konzert am 20. Juni 2024

Fans aus dem Norden sollten sich den 20. Juni im Kalender markieren: Denn dann legt Rod Stewart einen Zwischenstopp in der Barclays Arena in Hamburg ein.

„Ich freue mich auf tolle, energiegeladene Shows mit meinen wunderbaren Fans. Ich werde meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben“, sagte der Sänger in einer Mitteilung des Veranstalters Live Nation.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 15. September, ab 10 Uhr über Ticketmaster und Eventim. Für Kund:innen der Telekom gibt es am Mittwoch, 13. September, 10 Uhr einen extra frühen Vorverkauf, Ticketmaster legt am Donnerstag, 14. September, ab 10 Uhr ebenfalls mit einem Vor-Vorverkauf nach.