Wacken-Anreise: Veranstalter mit ausführlichem Statement – und schlechten Nachrichten

Wacken versinkt weiterhin im Wasser – aufgrund des Extremregens, der auch in der Nacht zu Dienstag teilweise anhielt, sind viele Campingflächen weiterhin nicht befahrbar. Die anreisenden Metalheads suchten sich an vielen Orten und Stellen Zwischenunterkünfte – auch auf einem Parkplatz des Volksparkstadions konnte campiert werden. Als weitere große Fläche konnte das Gelände „Hungriger Wolf“ in Hohenlockstedt angefahren werden. Auch die Polizei vermeldete, dass sie überwiegend damit beschäftigt war, am ersten Festival-Anreisetag das Verkehrchaos zu regeln. Am Dienstagmittag meldet sich der Veranstalter mit einem ausführlichen Statement – und verkündet schlechte Nachrichten.

„Der Anreisestopp für das Wacken Open Air muss leider bestehen bleiben. Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Eigentlich wollten sich die Organisatoren schon um 10 Uhr melden – doch wie ein Wacken-Sprecher der MOPO sagte, konnten am Morgen noch keine weiteren Infos veröffentlicht werden.

Wacken-Team: „Wir entschuldigen uns bei allen Metalheads“

„Wir entschuldigen uns bei allen Metalheads ausdrücklich für die verzögerte Information. Die Veranstaltungsleitung steht in ständigem, partnerschaftlichen Austausch mit allen zuständigen Behörden und Verantwortlichen, um die Sicherheit für Fans, Mitarbeitende und alle Menschen in der Region weiterhin zu gewährleisten“, heißt es nun in der um 12.30 Uhr veröffentlichten Mitteilung.

Lange Staus in Wacken: Der Verkehr steht still.

„Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus bzw. auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen“, schreibt das Festival-Team.

Foto: imago0300715374 Die Anreise zum Wacken Open Air gestaltete sich wegen des Starkregens mehr als schwierig, aber der Einsatz vieler unermüdlicher Helfer brachte doch schon einige Leute ans Ziel.

Unter dem Motto „Zusammen stehen“ forderten die Wacken-Macher:innen immer wieder auf, sich gegenseitig zu helfen. Da die Metal-Community eh sehr eingeschworen ist, ließen sich die Leute das nicht zwei Mal sagen. Auf den Social-Media-Seiten des Festivals sieht man Bilder von Treckern, die Autos und Wohnmobile aus dem Dreck schleppen.

Darunter viele positive Reaktionen wie diese hier von einem Nutzer: „Respekt vor der Leistung aller freiwilligen Helfer vor Ort. Kann man getrost als beispielhaft bezeichnen. Auch wenn ich nicht vor Ort bin, Riesen-Kompliment.“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Wacken Open Air, danke für euer Bestes. Für das Wetter könnt ihr ja nix!“

Foto: IMAGO / Dirk Jacobs Gute Laune trotz schlechten Wetters: Wacken-Fans auf dem Festival-Gelände.

Die Veranstalter haben kurzfristig eine Anlaufstelle für Wacken-Fans geschaffen, die auf den Weg in den Norden noch nicht an Hamburg vorbeigefahren sind: Auf dem Parkplatz „Rot“ vorm Volksparkstadion campen mehrere Dutzend Metalheads – und die Stimmung ist am Dienstagmorgen super.

Foto: Florian Quandt Das Bier schmeckt am Dienstagmorgen vor dem Volksparkstadion: Der 34-jährige Thomas (vorne) und der 46-jährige Patrick.

„Wir haben die ganze Nacht lang gefeiert“, sagen Thomas aus Österreich und Patrick aus Solingen. Die beiden sind am Montagabend angereist, liegen nun neben ihrem Camper auf einem aufblasbaren Einhorn. „Rückfahrt kommt nicht in Frage!“, sagen die beiden bestimmt. „Zur Not shuttlen wir mit dem Zug nach Wacken.“

Auf dem Parkplatz vorm Volksparkstadion wurden für die Wacken-Fans viele Toiletten aufgebaut.

Neben den großen offiziellen Anlaufstellen wie Vollsparkstadion-Parkplatz und „Hungriger Wolf“ waren am Montag auch unzählige weitere Angebote von Privatleuten zu lesen. O-Ton von allen ungefähr: „Hier und dort hätten wir noch Platz, meldet euch gern, wenn ihr dazukommen wollt.“ Auch darauf waren die Reaktionen so positiv wie diese hier: „Wäre die Welt wie Wacken, hätten wir keine Probleme!“ oder „Oft zweifelt man an der Menschheit, aber hier zu lesen, wie toll doch Menschen sein können, gibt noch Hoffnung. Egal wer man ist, es wird zusammengehalten. Klar sind die Gegebenheiten ungünstig, aber so viel Hilfe ist eine tolle Message für die Welt. Danke, Wacken Open Air!“

Trotz Matsch und Starkregen: Gute Laune auf dem Wacken Open Air! Foto: imago

An einigen Stellen gab es natürlich auch etwas Unmut. Die Gäste waren Montagabend und in der Nacht natürlich auch ungeduldig und wollten wissen, ob noch etwas Offizielles verkündet wird. Ein Nutzer schrieb: „Eine Info wäre mal ganz nett, passiert heute noch was oder können wir pennen gehen?“

Einige Fans äußern ihren Unmut in den sozialen Medien.

Das Social-Media-Team des Festivals war offenbar auch die ganze Nacht wach und antwortete: „Wir sind nach wie vor dran, Metalheads auf den Holy Ground zu bringen.“ Reaktionen auf negative Kommentare wurden aber dann auch mit positiver Energie weggewischt. So etwa von einer Nutzerin: „Die Energie kann echt keiner brauchen, schafft doch einfach zusammen, was gerade unmöglich scheint und ihr werdet in die Wacken-Geschichte eingehen …“

Es bleibt spannend, wie sich die Anreise heute an Tag zwei gestaltet. „Leider ist nach Auskunft der vor Ort anwesenden Meteorlogen weiterhin mit Massivregen und möglichen Gewittern jederzeit und anhaltend zu rechnen“, so die Veranstalter. „Wir entscheiden von Stunde zu Stunde und bitten um euer Verständnis für die äußerst schwierige Lage.“