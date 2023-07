Jeans, Matrosen-Caps und Rock’n’Roll bei den Weltturbojugendtagen: Im Zeichen der Kutte!

Die Website der Turbojugend mag nicht auf dem allerneuesten Stand sein, die Suchmaschine auf turbojugend.net jedoch ist ein feuchter Traum für alle Anhänger des Mitte der 90er Jahre gestarteten Kults um die norwegische Deathpunk-Band Turbonegro. Über 2300 sogenannte Chapter, also namentlich erfasste Ortsvereine, sollen es mittlerweile sein, und das Phänomen kennt weltweit keine Grenzen.

Turbojugend: ca. 2300 Chapter weltweit

Von Amarillo bis Zweibrücken sind hier Metropolen, Kleinstädte und exotische Enklaven gleichermaßen eingetragen. Viele dieser Turbojugendlichen werden sich traditionell am ersten August-Wochenende wieder in Hamburg einfinden.

Das Mantra der Turbojugend: Manchmal politisch inkorrekt, oft aufmüpfig, immer duhn, aber für immer gegen Rassismus. Foto: Kevin Winiker

Nach den Schicksalschlägen der letzten Jahre um den Abschied sowohl von „Schlemmereck“-Wirt Herbert Stender als auch Ex-Turbojugend-Shouter Hank von Hell, der Zwangspause durch die Corona-Pandemie, ist nach der Wiederaufnahme im Vorjahr auch 2023 wieder alles angerichtet für eine Sause im Zeichen von Jeans-Kutte, Matrosen-Cap – und Rock ’n’ Roll natürlich. Der Flyer mit den Bandnamen ist prall gefüllt, das „Molotow“ öffnet seine Tore.

Ja, man munkelt, dass manche Mitglieder der Turbojugend auch Superhelden sind. Foto: Kevin Winiker

Hochinteressant sind die Lokalmatadore Plaiins, die am 3. August gemeinsam mit Maid Of Ace und Bokassa den Auftakt machen. Ganz vorn dabei sind auch The Good The Bad And The Zugly aus Norwegen um Sänger Ivar Nikolaisen am 4. August, zusammen mit den fantastischen Bitch Queens aus Basel und Vulvarine aus Wien.

Hinter Maid Of Ace stecken die vier Schwestern Alison, Anna, Abby und Amy aus Südengland. Sie spielen Donnerstag im Molotow (ebenfalls im Line-up: Bokassa und Plaiins).

Zu den Höhepunkten zählen ebenso die anno 2000 in Laramie, Wyoming, gegründeten Teenage Bottlerocket, die zusammen mit den Raging Nathans am Sonntag, den 6. August, das Molotow unter Strom setzen. Am Tag zuvor zeigen Two and a Half Girl aus Utrecht gemeinsam mit March, wo Barthel den Mosh holt.

Im Fanshop des FC St. Pauli finden immer Nachmittags-Shows statt. Wenn man sich als Außenstehender ein Bild der Subkultur machen will, ist das ein guter Anlaufpunkt. Eintritt frei! Foto: Kevin Winiker

Hat da jemand Legende gerufen? Bitte schön: Gang Green, mit ihrem Opus „Older … Budweiser“ seit Ende der 80er im Almanach der bierigen Albumtitel verewigt, sind ebenfalls am Start. Im St. Pauli-Fanshop Reeperbahn gibt es zudem am Freitag- und Samstagnachmittag ein fettes Programm, u.a. mit Hot For Deathpunk (Ex-Turbomongo), das Ganze bei freiem Eintritt, mit Glücksrad und 20 Prozent Rabatt für alle Turbojugendkuttenträger:nnen.

3.-6.8., diverse Orte auf dem Kiez, weitere Infos unter facebook.com/weltturbojugendtage

