Inhaler in der Großen Freiheit: Viel mehr als nur ein berühmter Papa

Wahrscheinlich nervt es Elijah „Eli“ Hewson, Frontmann der irischen Indierock-Band Inhaler, immens, dass er immer wieder auf seinen berühmten Vater angesprochen wird und dass auch alle Artikel zu ihnen diesen Umstand erwähnen müssen. Aber nun ja, es ist nun mal Bono von U2 …

Die Band, die morgen in der Großen Freiheit spielt, fasste es aber mal so ziemlich plietsch zusammen: Ihnen würden dadurch natürlich Türen und gewisse Kontakte offenstehen. Aber genauso stünden sie unter ständiger Beobachtung: Sind die wirklich so gut?! So ein Superstar-Vater ist auf keinen Fall eine Erfolgsgarantie und kann sich auch mal schnell vom Segen zum Fluch wandeln. All das spornt die vier Mittzwanziger aber definitiv an, wirklich gut zu sein.

Kennengelernt haben sich Elijah Hewson, Gitarrist Josh Jenkins, Bassist Rob Keating und Schlagzeuger Ryan MacMahon schon in ihren Teenager-Jahren an der gemeinsamen Schule. Sie entschlossen sich mit 16 sogar dazu, sie für die Musikkarriere zu schmeißen – was bei allen Eltern (auch bei den besonders berühmten!) natürlich nicht unbedingt gut ankam.

Aber der Erfolg gab ihnen recht, sodass die Mamas und Papas schnell Ruhe gaben: Die BBC hatte sie von Anfang an auf ihren bedeutenden Bestenlisten auf dem Schirm, ihr Debütalbum „It Won’t Always Be Like This“ (2021) landete in Irland und Großbritannien auf dem ersten Chartplatz und auch der Nachfolger „Cuts & Bruises“ aus diesem Jahr landete ähnlich weit oben.

„MOPOP – Der Kultur-Newsletter” bringt Ihnen jeden Donnerstag gute Nachrichten frei Haus. Ob auf, vor und hinter den Bühnen – wir sind für Sie dabei und sprechen mit den spannendsten Menschen. Dazu gibt’s Tipps zu Veranstaltungen und Neuerscheinungen und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie! Hier klicken und anmelden.

Ihr Sound ist energiegeladen, treibend, lässig, verträumt mit viel Hall, hat 80er-Anleihen – und, nun ja, Elijahs Stimme erinnert tatsächlich öfter mal an die vom Papa. Aber all das – auch ihr cooler Look und ihre Attitüde – dürfte dafür sorgen, dass sie die Location-Größe der Freiheit bald in noch viel größere Venues eintauschen.

Große Freiheit 36: 18.10., 20 Uhr, 35 Euro

Jetzt noch Tickets für Inhaler gewinnen!

Für Inhalers Konzert morgen in der Freiheit verlosen wir 2 x 2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Inhaler“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album der Band? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 17.10., 15 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb