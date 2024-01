Das Musik-Jahr in Hamburg hat ’ne Menge in petto. Auch eine Gigantin wie Taylor Swift, die unter freiem Himmel im Volksparkstadion singt. Aber 2024 steigen auch eine Menge Festivals. Wir sagen, was wann wo los ist. Und verlosen bei unserer MOPOP-Aktion „Yeah! Yeah! Januar!“ Tickets für ein Metal-Open-Air!

„Hell Over Hammaburg“: Das Festivaljahr 2024 startet früh – und indoor! Am 1. und 2. März versammeln sich in der Markthalle zum zehnten Mal Fans des Heavy-Metal-Underground. Auf zwei Bühnen stehen Eternal Champion, Century, Phantom Winter und weitere. Start ist jeweils um 16 Uhr.

Das Festival-Jahr startet mit zwei Indoor-Sausen

„Mucke bei die Fische“: Im Molotow können internationale Newcomer-Acts am 11. Mai (24,90 Euro) zeigen, was sie draufhaben. Das Showcase-Festival bespielt alle Bühnen, dabei sind auch die Post-Punker Marathon und die Alternative-Band Really Good Time.

„Stadtpark Open Air“: Kein Festival im klassischen Sinne, aber was wäre der Feier-Sommer ohne Stadtpark?! Los geht die Saison auf der Freilichtbühne am 11. Mai mit Lotto King Karl (36 Euro), bis in den September hinein singen dort unter anderen Lena (3.6., 51 Euro), Loyle Carner (4.7., 64,20 Euro), Clueso (23./25.8., 63,20 Euro) und Ronan Keating (4.9., 71 Euro).

Foto: Thomas Leidig „Hamburger Kultursommer“ auf der Trabrennbahn Bahrenfeld? Jan Delay & Disko No. 1 sind am 24. August dabei!

„Elbjazz“: Das Festival, das rund um den Hafen seine Bühnen aufschlägt, präsentiert sich in diesem Jahr etwas weniger „jazzig“. Am 7. und 8. Juni sind unter anderen The Streets, BadBadNotGood, Belle & Sebastian, Martin Kohlstedt, Alice Phoebe Lou und Ilgen-Nur zu Gast. Das 2-Tage-Ticket kostet 145 Euro, die Tagestickets 85/95 Euro (Fr/Sa).

„48 Stunden Wilhelmsburg“: Der Stadtteil tönt wieder! Vom 7. bis zum 9. Juni wird Wilhelmsburg zu einer riesigen Bühne. Wer sich bewerben möchte, kann das bis zum 15. Januar unter 48h.mvde.de machen.

„45 Hertz Festival“: In diesem Jahr soll alles „noch größer, bunter und vielfältiger“ werden, sagen die Macher des Open-Airs am Fernsehturm. Zwischen 28. Juni und 14. Juli sind hier unter anderen Kaffkiez, Christian Steiffen und – für die Lütten – Dikka dabei. Weitere Infos folgen.

Beim „45 Hertz Festival“ gibt’s eine Rap-Show für Kids – von Dikka

„Noisy Festival“: Auf der Kaifläche des „Cruise Center Altona“ soll es wummern: Vom 12. bis zum 14. Juli geben hier DJs und Elektro-Acts den Beat vor. Das Festivalticket kostet 74 Euro, die einzelnen Tage 31/35/31 Euro (Fr/Sa/So).

„Habitat Festival“: 32 Stunden Nonstop-Rave verspricht das „Habitat Festival“ auf dem „MS Artville“-Gelände in Wilhelmsburg. Für den 20./21. Juli bisher bestätigt sind unter anderen Daria Kolosova, Ki/Ki, Marcel Dettmann und Supergloss. Ticket: 70 Euro.

„Vogelball“: Hamburgs schönster Maskenball steigt am 3. August auf dem „MS Artville“-Gelände. Dabei bisher: Lil‘ Lil‘ und Mariybu. Karte: 50 Euro.

„Spektrum“: Selbes Datum, selbes Gelände, andere Musik: Beim „Spektrum“ gibt’s am 3. August HipHop und Rap. Noch sind die Acts geheim, Tickets für 50 Euro sind schon im Verkauf.

Foto: Scott Uchida (Death-)Metal unter anderem von Amon Amarth gibt‘s am 10. August beim „Elbriot“.

„Wutzrock“: Das Umsonst-und-draußen-Festival am Allermöher Eichbaumsee will in diesem Jahr seine 45. Ausgabe feiern – vom 9. bis zum 11. August. Infos dazu folgen auf wutzrock.de.

„Elbriot“: Das Metal-Festival auf dem Großmarktgelände hat sich für den 10. August Acts wie Amon Amarth, Beyond The Black, Motionless In White, Graveyard, The Amity Affliction, Brutus und Bokassa eingeladen, um zusammen die elfte Ausgabe zu feiern. Die Karte für das Open-Air kostet 89,90 Euro (wie Sie Tickets gewinnen können, steht unten!).

Das „Reeperbahn-Festival“ beschließt im September die Saison

„MS Dockville“: Das Wilhelmsburger Festival-Mutterschiff hat vom 16. bis 18. August unter anderen Jeremias, Disarstar, Mayberg, Lime Cordiale, Was22ermann und Sirens Of Lesbos an Bord. Das Festival-Ticket kostet ab 175 Euro (ohne Camping).

„Hamburger Kultursommer“: Die Trabrennbahn in Bahrenfeld wird wieder zum Open-Air-Venue. Im Programm bisher: Jan Delay & Disko No. 1 (24.8., 64,75 Euro), Nina Chuba (25.8., ausverkauft), Fat Freddy’s Drop (27.8., 59,05 Euro), Deichkind (30.8., 64,95 Euro) und SDP (31.8. ausverkauft, 1.9. 66,60 Euro).

„Reeperbahn-Festival“: Die Kiez-Sause beschließt vom 18. bis zum 21. September die Saison. Das Vier-Tage-Ticket kostet 159 Euro.

„Yeah! Yeah! Januar!“: Jetzt Tickets fürs „Elbriot“ gewinnen!

Im Rahmen unseres Gewinnspiels „Yeah! Yeah! Januar!“ verlosen wir auf dem MOPOP-Instagram-Kanal @mopophamburg ab Samstagmittag 1 x 2 Tickets fürs „Elbriot“-Festival!