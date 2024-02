Madonna stürzt bei Konzert – Schrecksekunde für die „Queen of Pop“

Bei einem Auftritt in Seattle ist Madonna (65) rücklings vom Stuhl gefallen. Bei ihrer Show im Rahmen der „The Celebration Tour“ zog ein Backgroundtänzer die „Queen of Pop“ auf einem Requisiten-Stuhl ein Stück über die Bühne, verlor das Gleichgewicht und ging samt Madonna zu Boden.

Ganz professionell stand die 65-Jährige wieder auf und performte den Song „Open Your Heart“ weiter, wie im Internet verbreitete Videos des Missgeschicks zeigten.

Das Konzert spielte die „Queen of Pop“ zu Ende, als wäre nichts gewesen. Weiter mit der US-Tour geht es bereits in wenigen Tagen mit Auftritten in Vancouver und Sacramento. (dpa/mp)