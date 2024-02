Grossstadtgeflüster: Neues Album – aber auch so richtig schlechte Nachrichten

Fünf Jahre nach ihrer letzten Platte meldet sich das Trio mit 14 neuen Songs zurück. Das Album ist eine schöne Mischung aus philosophischem Tiefgang und Party-Musik. Ein Song geht auch international viral. Kurz vor der Veröffentlichung an diesem Freitag gibt’s aber erst einmal so richtig schlechte News.

Das Berliner Trio Grossstadtgeflüster hat eine besondere Frist verpasst: das 20-jährige Band-Jubiläum. Das wäre im vergangenen Jahr gewesen. Nun bringt die Elektro-Pop-Band („Fickt-Euch-Allee“, „Feierabend“) am 9. Februar ihr neues Album „Das Über-Icke“ heraus. Die Platte – das mittlerweile siebte Studioalbum – ist eine schöne Mischung aus Texten mit philosophischem Tiefgang, eher zarteren Tönen, aber auch potenziellen Party-Hits wie dem schnellen Rave-Song „Ich kündige“, der viral gegangen ist.

„Das Über-Icke“ erscheint an diesem Freitag – mit einem viralen Hit

Wie der Titel verrät, geht es darum, die Kündigung einzureichen – und sich gewissermaßen zu befreien: „Ich kündige/Guck, ich zerreiße den Vertrag/Schmeiß die Fetzen in die Luft/Wünsche einen schönen Tag“. Wie ein roter Faden zieht sich unter anderem dieses Thema – die Rufe nach Befreiung oder die Unabhängigkeit von gesellschaftlichem und eigenem Druck – durch die 14 Songs. „Ich kündige“ wurde bereits 2023 ausgekoppelt, hat bei YouTube mittlerweile um die zwei Millionen Aufrufe und interessiert dabei nicht nur deutsche Fans.

„Wir wussten, dass der Song unsere Fans glücklich macht. Aber wir wussten nicht, dass er über die Landesgrenzen hinaus Leute interessiert. Dass Leute den Text nicht verstehen und ihn trotzdem feiern, finde ich total verblüffend“, sagt Raphael Schalz, der zusammen mit Frontfrau Jen Bender die Texte schreibt. Schlagzeuger Chriz Falk vervollständigt die Gruppe. Die Kommentare zum Song seien in wahnsinnig vielen Sprachen verfasst.

Foto: BMG Das Album „Das Über-Icke“ erscheint am Freitag bei BMG.

Generell, erzählt Bender bei einem Besuch des Band-Studios in Berlin, sei es schwierig zu sagen, woher die Inspiration für ein Album genau komme. „Ich glaube, es ist einfach der Alltag, der einen umgibt, die Gespräche, die wir führen, sowohl die inneren als auch die äußeren Konflikte.“ So geht es im Song „Da lang!?“ um Entscheidungsschwierigkeiten („zu viele Optionen, die sich miteinander streiten“), das Chanson „Matrjoschka“ ist eine Art Aufforderung, die eigene Wahrheit infrage zu stellen.

Zwar hat Grossstadtgeflüster das 20-jährige Band-Bestehen nun nicht zelebriert. Aber vor allem solch ein gerades, klares Jubiläum passe auch gar nicht so gut zum Trio, findet Schalz. „Wir sind dann doch eher die Band für 22 2⁄3 oder so.“

Grossstadtgeflüster: Tour wird verschoben, auch Hamburg-Termin betroffen

Gefeiert werden soll also auf alle Fälle – irgendwann. Jetzt aber ist erst einmal Ruhe angesagt: Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Band einen Großteil ihrer (fast ausverkauften) Tour verschieben muss. Auch das Konzert in der Hamburger Sporthalle, das für den 23. März geplant war, ist davon betroffen.

„Chriz hatte einen Unfall, bei dem seine Bizepssehne zerfetzt ist. Das bedeutet OP und Reha, mindestens 12 Wochen. Es zerreißt uns das Herz euch hier mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund dieser Situation leider den größten Teil unserer Tour verschieben müssen“, ließ die Band in einem Statement wissen. „Es tut uns unendlich leid, wir hatten so Bock auf euch, sind wahnsinnig traurig und hoffen, dass alles gut wird, Chriz möglichst bald wieder der Alte is und auf die Pauke hauen kann.” (DPA/NR)

Album: „Das Über-Icke“, erscheint am Freitag (9.2.) via BMG

Konzert: 25.9., Sporthalle (verschoben vom 23.3.)