Foo Fighters: Weiteres Europa-Konzert für 2024 steht fest

Das Roskilde-Festival hat die US-Rockband Foo Fighters für einen Auftritt im kommenden Sommer gewonnen. Die Band hat vor wenigen Monaten ihr aktuelles Studioalbum veröffentlicht.

Die Band werde ihr einziges Konzert des Jahres in Skandinavien am 5. Juli 2024 in Roskilde geben, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. „Die Foo Fighters sind eine Band, die sich kontinuierlich weiterentwickelt“, sagte Programmleiter Anders Wahrén.

Foo Fighters treten 2024 auf Roskilde-Festival auf

Die Foo Fighters hatten im Juni ihr elftes Studio-Album „But Here We Are“ veröffentlicht, in dem sich Sänger Dave Grohl und seine Kollegen mit persönlichen Tragödien auseinandersetzten. Kritiker feierten es als kraftvoll und lebensbejahend.

Das 1971 gegründete Roskilde-Festival rund 20 Kilometer westlich der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist für Generationen von jungen Menschen zu einem Gemeinschaftserlebnis mit Musik und Kunst geworden. 2024 läuft es vom 29. Juni bis 6. Juli und erwartet rund 130.000 Besucher.

Das könnte Sie auch interessieren: US-Rocklegenden kündigen Konzert in Hamburg an

Die Erlöse werden für humanitäre, gemeinnützige und kulturelle Arbeit zugunsten von Kindern und Jugendlichen gespendet. (dpa/mp)