Coldplay setzt Tour fort – Fans aus Hamburg schauen in die Röhre

Seit beinahe anderthalb Jahren reisen Coldplay-Frontmann Chris Martin und Kollegen mit ihrer „Music Of The Spheres World Tour“ um die Welt. Jetzt hat die Band vier weitere Konzerte in Deutschland angekündigt – doch keines davon findet in Hamburg statt.

Den Auftakt macht am 20. und 21. Juli 2014 ein Doppel-Konzert in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Einen Monat später, am 15. und 17. August, spielt Coldplay („Clocks“, „Viva la Vida“) im Münchener Olympiastadion.

Coldplay: Konzerte 2024 in München und Düsseldorf

Wenige Tage später – am 21. und 22. August – folgen zwei Konzerte im Ernst-Happel-Stadion in Wien Damit setzt die Band ihre im März 2022 begonnene „Music Of The Spheres World Tour“ fort.

Seit der Premiere seien bereits mehr als 7,5 Millionen Karten verkauft worden, teilte Veranstalter Live Nation mit. Das seien so viele wie bei keiner anderen Tournee in den letzten beiden Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Deep Purple im Stadtpark: Rockige Spielfreude, ein Welthit und ein extrem verbundenes Publikum

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 28. Juli (10 Uhr) über Ticketmaster, Eventim und Ö-Ticket. (dpa/fbo)