„Forever Jan“ in Hamburg: Jan Delay feiert 2024 auf der Trabrennbahn

Er will beweisen: Auch nach 25 Jahren auf der Bühne hat er es noch immer drauf! Jan Delay kündigt ein Best of-Album an und geht im Sommer 2024 auf Tour. Auch in seiner Heimat Hamburg macht er selbstverständlich Halt.

„Forever Jan“: Das ist der Name seines „allumfassenden Best of-Albums“, wie der Hamburger Musiker Jan Delay auf Instagram verkündet. Doch neben den bekannten Hits sollen auch zwei neue Songs auf dem Album sein. 2024 soll es auf den Markt kommen – und eine Tour darf da natürlich auch nicht fehlen. In zwanzig verschiedenen Städten macht der Sänger mit seiner Band Disko No.1 Halt. In seiner Heimat Hamburg ist der 47-Jährige am 24. August auf der Trabrennbahn zu sehen.

Der exklusive Vorverkauf beginnt am 10. November um 10 Uhr. Allerdings hält Delay eine Überraschung für seine Fans bereit: Bei einer Vorbestellung des „Forever Jan“-Albums bis zum 7. November um 17 Uhr kommt die Bestellung mit einem exklusiven Code. Dieser ermöglicht es, Tour-Tickets noch vor dem offiziellen Vorverkauf zu ergattern. Sowohl das Album als auch die Tickets wären in diesem Fall zudem vergünstigt. (mp)