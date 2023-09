Zurück auf die Straße: The Jeremy Days sind wieder auf Tour – hier gibt’s Tickets zu gewinnen

Unmittelbar vor Corona – Ende 2019 – waren die Hamburger Edelpop-Experten The Jeremy Days bereits auf Reunion-Tour. Dabei hätte es bleiben können, die folgenden Jahre erwiesen sich als knifflig. Doch Dirk Darmstaedter & Co. waren auf den Geschmack gekommen, wollten mehr. Neue Songs, neues Album, neue Tour – am Freitag ist die Band live im Mojo.

Shuggie Otis: 43 Jahre. ABBA: 40 Jahre. New York Dolls: 34 Jahre. Wenn man sich die Liste mit Bands anschaut, die ein kleines bisschen länger für ihr nächstes Album benötigt haben, dann liegen die Jeremy Days eher noch im soliden Mittelfeld. Und doch: 27 Jahre, das ist zeittechnisch schon ein ganz schönes Brett. Im März 1995 erschien die letzte Platte, „Punk By Numbers“, während der Aufnahmesessions hatte Schlagzeuger Stefan Rager seinen Ausstieg angekündigt, wenig später war es vorbei.

„Beauty In Broken“ heißt das aktuelle Album

Es folgten sporadische Shows in unterschiedlichen Besetzungen, Anfang 2019 schließlich ein Konzert im Hamburger Docks, das ebenjener Stefan Rager als „Urknall“ und „Erweckungserlebnis“ bezeichnete.

Aus dem One-off-Ereignis wurde eine Reunion mit Zukunftsperspektive. Im Herbst 2019 spielten die Jeremy Days eine komplette Deutschland-Tournee, auch von der anschließenden Pandemie mit all ihren Verwerfungen und Krisen ließ sich die Band nicht aufhalten, im Gegenteil: Im März 2022 veröffentlichten The Jeremy Days nach 27-jähriger Unterbrechung mit „Beauty In Broken“ ein neues Album.

The Jeremy Days: Live im Hamburger Mojo-Club

Bis auf Platz 21 der deutschen Albumcharts rutschte es, nicht nur beim „Rolling Stone“ gingen die Daumen nach oben: „Wie das unverhoffte Wiedersehen mit lange vermissten Freunden“, so hieß es dort.

Auf dieses Wiedersehen kann man sich jetzt in zehn deutschen Städten freuen, außer in Berlin, Frankfurt und Leipzig macht die Band natürlich auch in ihrer Heimatstadt Hamburg Station.

Mojo-Club: 29.9., 19 Uhr, 32 Euro

