Riesen-Party am Hafen: Gratis-Konzert zieht Teenies an die Elbe

Wenn sich zwei schwer angesagte Rapper Anfang zwanzig und eine aufgeregte Meute Teenies bei bestem Wetter für ein kostenloses Konzert an der Elbe treffen, kann man absolutes Chaos erwarten – doch die ca. 1000 Fans von Apsilon und Wa22ermann waren am Mittwochabend einfach nur gut drauf, feierten und machten den Platz zu einer Open-Air-Disco.

Die Berliner Rapper hatten, wie schon am Dienstag in Köln und auch am Donnerstag in Berlin, ein kleines Festival mit mehreren angesagten Künstlern zur Unterstützung vorbereitet.

Hamburg: Gratis-Konzert mit Paula Hartmann und Apsilon

Mit dabei waren Ansu&Cato, Levin Liam, Sant, Waterboutus, Tom Hengst und Paula Hartmann.

Die Rapper Apsilon und Wa22ermann (r) hatten das Konzert organisiert.

Das Konzert war kostenlos, die Musiker baten jedoch um eine Spende für die deutsche Seenotrettung.

Zwischen 18 und 20 Uhr wurde die Fläche immer voller, am Ende waren es an die 1000 Zuhörer – fast ausschließlich im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Viele hatten sich ihr Bier von den umliegenden Gastronomen mitgebracht, tanzten, feierten und hatten einfach eine gute Zeit.