Die Folk-Feierbiester sind zurück! Skinny Lister kommen ins Knust

Der gute alte Punkrock wurde im Laufe der vergangenen Jahrzehnte schon so einige Male durch den Wolf gedreht. Die Folk-Feierbiester Skinny Lister lassen ihn jetzt die Segel setzen. „Shanty Punk“ heißt ihr aktuelles Album, mit dem sie in Hamburg vor Anker gehen.

Wenn man dem wilden Herzen der britischen Band Skinny Lister auf die Spur kommen will, muss man sich nur einmal anschauen, welche Worte sich in ihren Songtiteln tummeln: Trouble. War. Devil. Shout. Arm Wrestling und Whiskey. Das allein klingt schon nach Party, Raufereien und vollen Gläsern, und genau das macht die 2009 in London gegründete Band aus. Aber es ist längst nicht alles, denn das Kollektiv hat deutlich mehr zu bieten als den gemeinen Schunkelpunk mit erhöhtem Promillewert.

„Shanty Punk“ heißt das aktuelle Album der Band

Über die Jahre unterzogen sie sich nicht nur diversen Besetzungswechseln, sie feilten auch immer wieder an ihrem Sound, fügten dem Folk der frühen Jahre später einiges an Indierock-Zutaten hinzu, der ihren Mix ganz vorzüglich abrundete. Mit dem freundschaftlichen Abschied von Gründungsmitglied Sam Brace sind Skinny Lister wieder auf Quintettgröße geschrumpft und haben zuletzt in Form von „Shanty Punk“ ein erneut programmatisch betiteltes Album veröffentlicht, es ist ihr sechstes insgesamt.

Auf neue Songs wie das eingängige Seemannslied „Company Of The Bar“ oder „Unto The Breach“ darf man sich also freuen, ganz sicher wird auch Skinny Listers Liebeserklärung an die Hansestadt, „Hamburg Drunk“, nicht fehlen. Wie war das noch damals, als Sänger Dan Heptinstall von einer Prostituierten … aber das sollte er Ihnen am besten selbst erzählen.

Knust: 8.2., 21 Uhr, 27,25 Euro; Support: Tim Vantol

