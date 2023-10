„Operation Ton“: In dieser Musik-Konferenz steckt die Zukunft

Zugegeben: Was hinter der „Operation Ton“, die morgen (und auch noch mal am 19.11.) steigt, steckt, erschließt sich nicht sofort auf den ersten Blick: „Music Future Convention“? „Meet-up Community Building“? Es ist auf jeden Fall etwas Tolles!

„Operation Ton“: Wie vernetzen sich Acts und Fans?

Vorrangiges Ziel der Veranstaltung ist die Vernetzung – von Musiker:innen, der Branche und natürlich auch den Fans. Denn das muss ja heutzutage das oberste Ziel sein: Wie spürt man die beste neue Musik auf? Wie werden Newcomer:innen überhaupt sichtbar? In Zeiten, in denen viele „Big Player“ die Szene dominieren?

Kernvortrag über das Phänomen K-Pop

In einem Vortrag etwa widmet sich die K-Pop-Expertin Hannah Pfitzenmaier (Karsten Jahnke Konzertdirektion) der Frage, was wir von diesem gigantischen Musikphänomen aus Korea lernen können. Künstler:innen wie Rapperin und Produzentin Mariybu, Rapper und Produzent Roger Rekless (Deichkind), Timo Warkus von der Punkband Team Scheiße und einige andere tauschen sich ehrlich über Social Media aus: Der Lieferdruck von einer Story oder einem Post kann manchmal ganz schön nerven, aber warum ist so was notwendig?

Von Ariel Oehl gibt’s ein Akustik-Set. Foto: Jan Zaslawski

Musik gibt es natürlich auch – etwa ein Akustik-Set von Ariel Oehl oder später am Abend ein DJ-Set von That Fucking Sara. Außerdem wird es Zeit zum Austausch und direkten Gespräch geben – beim gemeinsamen Essen oder auch bei einer Art Speed-Dating mit Business-Expert:innen wie etwa Pascal Cassamá vom Label und Management Two Sides, das mit so gefragten Acts wie Apache 207 oder dem Produzenten-Duo Miksu & Macloud zusammenarbeitet.

Der zweite Teil der „Operation Ton“ im November widmet sich übrigens dem Thema Songwriting.

Operation Ton: 18.10., 16-22 Uhr, Jupiter (Mönckebergstraße 2-4, 5. Stock), 15 Euro, operation-ton.de

Jetzt noch Tickets gewinnen!

Für die „Operation Ton“ morgen verlosen wir 2 x 2 Tickets. Viel Glück!

Dafür einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Operation Ton“ an [email protected] senden und folgende Frage beantworten: Welche Rapper:innen nehmen an der Konferenz teil? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 17.10., 15 Uhr.

