Michael Schulte hat Angst vor Mobbing seiner Kinder – Mittwoch singt er in Hamburgs City

Popsänger Michael Schulte (33) kommt bei seinen Kindern aufgrund seiner Bekanntheit immer mehr in Erklärungsnöte. Jetzt hat er Sorgen, dass sie gemobbt werden könnten. Am Mittwoch gibt er ein Mini-Konzert in Hamburgs City.

Der Musiker aus Eckernförde in Schleswig-Holstein hat mit seiner Frau Katharina zwei Söhne im Alter von zwei und fünf Jahren. „Ich hoffe nicht, dass sie in der Schule später mal gemobbt werden wegen mir. Dass die Kids meine Popmusik total uncool finden, weil sie alle gerade Trap hören. Ich hoffe, dass meine Söhne da nicht drunter leiden werden.”

Denn: „Der Ältere realisiert jetzt langsam, was es heißt, wenn der Papa berühmt ist. Er sieht, dass mich Leute auf der Straße ansprechen und Fotos mit mir wollen“, sagte Schulte.

Michael Schulte in der Hamburger City – live und unplugged

Fans von Michael Schulte können ihren Star in Hamburg ganz nah erleben. Radio Hamburg präsentiert ihn am Mittwoch (27. September) direkt am Mönckebrunnen bei „Radio Hamburg Mega Musik Mittagspause“.

Die Show ist zwischen 13.40 und 14 Uhr geplant und auf der auf der Terrasse des Starbucks an der Mönckebergstraße stattfinden.

Der Künstler aus Eckernförde vertrat 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon und erreichte dort den vierten Platz. Außerdem ist er bekannt durch die Castingshow „The Voice of Germany“, wo er 2012 den dritten Platz erreichte und Max Giesinger und Rea Garvey auf Tour begleitete.

Der 33-Jährige, der 2018 mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone” den vierten Platz beim ESC holte, bringt am Freitag sein Album „Remember Me” auf den Markt. Im gleichnamigen Titelsong malt er sich aus, wie seine Kinder ihn mal in Erinnerung behalten werden. (dpa/nd)